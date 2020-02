Sport



Pallavolo Valdiserchio: comincia bene l'avventura nei play-off

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:57

Parte col piede giusto il percorso play off per l'under 16 di coach Andrea Pucci: al Palasport di Borgo a Mozzano la squadra di casa si impone 3-0 sul Porcari Volley Bianca.



Pallavolo Valdiserchio - Porcari Volley Bianca 3-0

(25/20 - 25/19 - 25/20)



Valdiserchio - Agostini, Bartolozzi, Filippini, Frigo, Guazzini, Morotti, Pacini, Paolinelli. All. Pucci.



Porcari Volley Bianca - Allegrini, Carmignani, D'Angelo, Fambrini, Francesconi, Manzoli, Panfil, Picchi, Stefani, Tocchini, Zanda, Zefi. All. Fabbri.



Arbitro: Vicari Daniele.



La vittoria arriva dopo tre set combattuti, in cui si è giocato sempre punto a punto, ma in tutti e tre la squadra di casa ha saputo dare lo strappo finale, garantendosi la vittoria senza lasciare neanche un set alle avversarie.



In campo si sentiva l'adrenalina dell'incontro, valevole come andata dei quarti di finale, e alla fine la capacità di rimanere sempre concentrate senza farsi travolgere dalla tensione, è stata la carta decisiva che ha portato la Valdiserchio alla vittoria.



Qualche errore di troppo nei fondamentali, da parte di entrambe le squadre, che non hanno però inciso sulla spettacolarità della gara: vibrante e ben giocata dalle atlete in campo.



Giuseppe Bini