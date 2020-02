Sport



Pallavolo Valdiserchio: week-end al top per le due squadre di Prima Divisione

lunedì, 17 febbraio 2020, 16:56

Doppia vittoria nel fine settimana nei rispettivi gironi del campionato di Pima Divisione, con le quadre che adesso vedono le zone alte della classifica.

Robur Volley School – Pallavolo Valdisercio 0-3

(12/25 11/25 12/25)

Arbitro: Boggi Michele.

Alla palestra Don Milani di Massa, le ragazze di coach Misale e del vice Salotti sono chiamate a riscattare la sconfitta del turno precedente, patita dalla capolista Robur Apuania. Detto fatto, le ragazze approcciano la gara con il piglio giusto e lasciano vermanete poco alle padrone di casa, col tabellino che alla fine segna un inequivocabile 0-3. Adesso testa al girone di ritorno, con una classifica che vede le pallavoliste della valle del Serchio al quarto posto, con 23 punti. Comanda ancora la Robur Apuania, nostante la battuta d'arresto con System Volley (2-3), con 28 punti.

Pallavolo Valdiserchio – Garfagnana 3-0

(25/15 28/26 25/23)

Arbitro: Pagliaro Giuseppe

Undicesima giornata anche per il girone B, con le ragazze di coach Pucci che chiudono il girone di andata superando per 3-0, al Palasport di Borgo a Mozzano, la Pallavolo Garfagnana. Adesso sono quattro levittorie consecutive la classifica inizia a sorridere: quinto posto con 19 punti. La partita è stata caratterizzata da due set molto combattuti, il secondo ed il terzo, con scambi lunghi e spettacolari. Alla fine la squadra di casa ha avuto comunque la meglio in tutti e due, chiudendo l'incontro con il massimo risultato.