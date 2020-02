Sport



Pareggio casalingo per i Diavoli Neri contro il quotato Serricciolo

domenica, 16 febbraio 2020, 20:53

di michele masotti

1-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Del Medico, Santini, Gemma, Pennucci, Tonelli, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Fontanini A disposizione: Morelli, Kongne, Biagiotti, Orsi, Granai, Micchi, Fabbri e Gianluca Cassettai Allenatore: Alessandro Cassettai

Serricciolo: Gavellotti, Perini, Iovanotich, Tonelli, Bertagnini, Casciari, Lisi, Shqypi, Cantoni, Bertolla e De Negri A disposizione: Vegnuti, Calvo, Rossi, Bertolini, Tavoni, Petacchi, Mencatelli e Santini Allenatore: Paolo Bertacchini

Arbitro: Principato di Pisa

Marcatori: 50’ Orsetti e 74’ Mencatelli

Note: Espulso Gemma per proteste

Bella prestazione dei Diavoli Neri Gorfigliano che tornano a muovere la classifica impattando 1-1 con il Serricciolo, con i massesi che abbandonano le ultime speranze della promozione diretta. Se mister Alessandro Cassettai può essere soddisfatti del gioco espresso dai suoi, la nota negativa di giornata arriva dai risultati degli altri campi. Il prevedibile successo del Porcari con il derelitto Orentano ha fatto scendere il team dell’alta Garfagnana al quartultimo post.

Solito 4-3-3 per i locali che fanno debuttare tra i pali Del Medico. Santini e Gemma sono i terzini, Tonelli e il rientrante Touray i difensori centrali, mentre Pennucci viene riportato a centrocampo con Crudeli e Monaco ai suoi lati. In attacco, invece, chance dal primo minuto per il classe 1999 ex Pieve Fosciana Fontanini. Bertacchini, dal canto suo, sceglie di rinunciare dal primo minuto a Mencatelli. Partono fuori i Diavoli, vicini già al vantaggio al 10’ con una conclusione di Ceccarelli respinta corta da Gavellotti ma a Fontanini non riesce il tap-in. Al 30’ è la traversa a negare la gioia del gol alla splendida punizione calciata da Monaco.

Il forcing dei padroni di casa viene coronato al 50’ con la gemma di Orsetti. Traversone di Fontanini dalla sinistra, il centrocampista ex Castelnuovo e Vagli addomestica dapprima la sfera per poi estrarre dal cilindro una rovesciata imparabile per Gavellotti. La formazione di Cassettai non sazia preme ancora, sfiorando il colpo del k.o. con Fontanini che calcia debolmente. In una delle rare sortite offensive il Serricciolo beffa i padroni di casa. Shqypi, proprio come nella partita della passata stagione, si procura un dubbio calcio di rigore dopo essere entrato in contatto con Gemma. Il terzino sinistro viene espulso per proteste dal direttore di gara. Impeccabile la trasformazione del neo entrato Mencatelli.

Domenica prossima i Diavoli Neri Gorfigliano affronteranno in terra lucchese il Marginone, terza forza del campionato a -7 dalla capolista Capezzano. Una sfida sulla carta difficile, ma la versione odierna dei “black devils” può giocarsela tranquillamente con qualsiasi avversario.