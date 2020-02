Sport



Pieve Fosciana, ingaggiato Carpita per sostituire l’infortunato Regoli

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:17

di michele masotti

Costretto a tornare repentinamente sul mercato per porre rimedio alla lunga assenza del proprio storico numero uno Tommaso Regoli, stagione finita per lui, il Pieve Fosciana ha optato per una scelta d’esperienza acquistando le prestazioni di Andrea Carpita, esperto estremo difensore viareggino che nella passata stagione ha difeso i pali dell’Urbino Taccola. Il classe 1988, ammirato anche Bagni di Lucca e nel Viareggio 2014, esordirà domenica prossima nel difficile match esterno contro la capolista Prato 2000. Carpita, inoltre, è da anni uno dei punti di forza della nazionale italiana di beach soccer assieme agli altri versiliesi ed ex Castelnuovo Ramacciotti, Marinai e Gori: pochi mesi è arrivato l’argento mondiale in Paraguay arrendendosi soltanto al fortissimo Portogallo in finale.

Consentiteci di spendere due parole per Tommaso Regoli, una delle colonne di questo Pieve Fosciana che si è imposto alla ribalta del calcio toscano nelle ultime stagione: con grande coraggio il numero uno garfagnino, toccato duro in maniera fortuita da un’attaccante del Villa Basilica in uno scontro di gioco attorno alla metà del primo tempo, ha stretto i denti restando in campo sino al triplice fischio. Un grande segnale di attaccamento alla maglia, merce rara nel calcio di oggi anche a livello dilettantistico, apprezzato dai suoi compagni, dal tecnico Stefano Fracassi e dalla società garfagnina.

“Tommaso Regoli è stato dimesso oggi dall’ospedale di Lucca dove è stato operato a seguito dell’infortunio subito domenica scorsa nella gara contro il Villa Basilica dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’attaccamento ai nostri colori e la sua infinita passione” – ha scritto il club biancorosso sul proprio profilo Facebook- “Il nostro numero uno è già carico e pronto ad affrontare il percorso di recupero che, però, lo terrà fuori da campi da gioco per tutto il resto della stagione. Tutta la famiglia dell’Asd Pieve Fosciana gli è vicina, lo sostiene e lo aspetta tra i pali il prima possibile.”