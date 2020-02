Sport



Pieve Fosciana, pari a reti bianche contro il pericolante Villa Basilica

domenica, 9 febbraio 2020, 18:06

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Boggi, Pieri, Umberto Barsanti, Biagioni, Bacci (Corrado Dini), Parmigiani (Tulipano), Daniele Dini, Biggi (Babboni), Odoardo Giusti (Alfredini) e Lucchesi A disposizione: Casci, Teani, La Rosa, Luca Barsanti e Motroni Allenatore: Stefano Fracassi

Villa Basilica: Lavorini, Davini, Degl’Innocenti, Martinucci, Mattioli, Sangregorio, Bentaleb, Battaglia, Berrettini, Del Magro (Gatto) e Giuliani A disposizione: Morini, Giomi, Amelio, Sarti, Russo, Bouhalla e Bertuccelli Allenatore: Andrea Gambini

Arbitro: Cremonini di Pisa (Assistenti Olghola di Firenze e Rodes di Pisa)

Note: Espulso al 60’ Degl’Innocenti. Ammoniti Mattioli, Bentaleb, Umberto Barsanti, Biagioni e Bacci

Quarto 0-0 nelle ultime sei uscite per un Pieve Fosciana che ha patito, ancora una volta, l’atavico problema in zona offensiva. I biancorossi, di contro la miglior difesa del girone con soli 18 reti incassate, si portano a +4 dalla zona play-out, la medesima distanza da colmare dal Villa Basilica per salvarsi direttamente. Pareggio che serve ancora meno agli “scorpioni” che, in virtù del successo interno del Lammari, vedono ridurre a sole due lunghezze il margine di vantaggio sull’ultimo posto.

Il risultato finale è stato lo specchio fedele di un match non particolarmente esaltante, con le due formazioni che hanno riscontrato grosse difficoltà a creare gioco su di un terreno pesante. Fracassi concede fiducia ai tre 2001 Boggi, Daniele Dini e Parmigiani, schierando in attacco Odoardo Giusti a supporto di Biggi. La formazione di Gambini, dal canto suo, si affida alle lunghe leve del centravanti Berrettini, allenato dallo stesso Fracassi nella passata stagione a Lammari, mentre in difesa la coppia di marcatore centrali è composta dall’esperto Sangregorio e Mattioli. Il primo tempo offre davvero poco al taccuino dei cronisti: diversi errori in fase di impostazione da parte delle due contendenti, tanti contrasti a centrocampo e manovra molto spezzettata.

La ripresa inizia nella medesima maniera, prima che le mosse apportate da Fracassi, dentro Alfredini e Corrado Dini, infondano maggior brio ai biancorossi. L’espulsione per doppia ammonizione rimediata dall’ex Castelnuovo Degl’innocenti sembra far pendere la bilancia dalle parti dei locali, pericolosi in due circostanze. Dapprima al 68’ Corrado Dini si vede respingere il suo tiro dall’intervento di Davini, poi Alfredini cestina una ghiotta opportunità mettendo a lato a tu per tu con Lavorini.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà atteso dalla difficile trasferta in casa della capolista Prato 2000. Nuovo impegno esterno per il Villa Basilica, atteso dallo spareggio salvezza in quel Calenzano, entità che sopravanza di un punto il team lucchese.