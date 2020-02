Pronto riscatto interno del GhiviBorgo: Berra-Nottoli stendono il Chieri

Altri articoli in Sport

domenica, 23 febbraio 2020, 18:42

Il River Pieve rilancia le proprie ambizioni di salire in Eccellenza, si tratterebbe di un duplice salto per i biancorossi, sbancando con un gol per tempo il “Pertini” di Ponte Buggianese e riducendo, complice l’inatteso scivolone di Villa Basilica del Prato 2000, ad un solo punto il distacco dalla capolista

domenica, 23 febbraio 2020, 18:38

Sconfitta amara per il Castelnuovo contro il Camaiore, al termine di una partita equilibrata e combattuta, risolta da un guizzo della coppia offensiva degli ospiti. Nonostante la sconfitta i gialloblu rimangono in zona play – out, tenendo la distanza con la Massese a 9 punti ma c’è il rammarico per...

domenica, 23 febbraio 2020, 18:32

Nell'ottava giornata del girone di ritorno vittoria d'oro per il Vagli che allunga a +5 il distacco sul Marlia. Al Gallicano il derby con il Corsagna che continua a sperare per i play-off. Impatta il Fornoli a Pontecosi mentre cadono Barga e Borgo a Mozzano

sabato, 22 febbraio 2020, 18:12

Terza vittoria consecutiva per il New Team (imbattuto da 12 partite) che sale al primo posto in solitaria in virtù della caduta casalinga del Filicaia contro il quotato Montecarlo. Finale di partita fatale per il Fornaci mentre tre punti pesanti per Coreglia e Castiglione

sabato, 22 febbraio 2020, 15:23

Ancora una sfida da brividi per il Castelnuovo che, tra le mura amiche dello stadio “Nardini, attende il Camaiore di mister Moriani. Un derby dal sapore antico che, nel recente passato, valeva anche le prime posizioni della Serie D e che oggi vale una piccola fetta di salvezza per i...

venerdì, 21 febbraio 2020, 18:09

Dopo due vittorie consecutive arriva per la formazione under18 una sconfitta che però ha il sapore di una vittoria