Punti pesanti in palio per il Castelnuovo nel derby contro il Camaiore

sabato, 22 febbraio 2020, 15:23

di simone pierotti

Ancora una sfida da brividi per il Castelnuovo che, tra le mura amiche dello stadio “Nardini, attende il Camaiore di mister Moriani. Un derby dal sapore antico che, nel recente passato, valeva anche le prime posizioni della Serie D e che oggi vale una piccola fetta di salvezza per i gialloblu. A sette giornate dalla conclusione della regular season il Castelnuovo è tornato pienamente in corsa per evitare la retrocessione e puntare ai play – out e c’è bisogno di proseguire quella continuità di risultati.

Scenario ben diverso rispetto all’inizio di stagione in cui il Camaiore aveva travolto i gialloblu in Coppa Italia, almeno sul proprio terreno, anche se in campionato i gialloblu avevano colto una splendida rimonta (2-2). Gara difficile in quanto i versiliesi sono una squadra molto esperta e rodata per la categoria, che naviga stabilmente in zona play – off. 38 punti frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e soltanto 3 sconfitte. La squadra di Raffaele Moriani fa del proprio stadio la roccaforte: in trasferta buon rendimento anche se nelle ultime cinque gare ha raccolto solo due punti. L’organico è tra i più attrezzati della categoria, con elementi come Fiale, D’Antongiovanni, Barsotti, l’ex di turno Ceciarini e il forte attaccante Pegollo.

Il Castelnuovo si presenta con il morale a mille e in un buon stato di forma, con i soli Nardi e Giusti fermi per infortunio ma sulla via del recupero. Appuntamento alle 14:30. Arbitro dell’incontro Luca Rosini di Livorno.