Punto seconda categoria: Gallicano corsaro, al Corsagna il derby

domenica, 16 febbraio 2020, 22:03

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 22ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Cade il Vagli in terra lucchese ma resta primo, vittorie importanti per Corsagna e Gallicano mentre vengono sconfitte Borgo a Mozzano, Fornoli, Barga e Pontecosi.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dalla sempre capolista Vagli, priva di Valdrighi e Maggi, protagonista di una sconfitta per 3-1 in terra lucchese. Decisive le reti di Tabarrani, Galli e Casini che consentono agli uomini di Matteucci di inanellare la sesta vittoria consecutiva. I Vaglini, che erano andati sul 2-1 grazie al solito Malatesta, hanno però concluso la partita in 10 uomini a causa dell'espulsione rimediata da Giuntini nel finale.

Si conferma al terzo posto il Corsagna vincendo il derby contro il Borgo (che si avvicina bruscamente alla zona play-out). Sancisce lo 1-0 la rete dell'attaccante Papera. Dinucci e Castelli gli assenti per i vincenti mentre Ceccherelli, Paini, Bertolozzi, Francesco Amidei e Chiocchetti per gli avversari.

Quarto risultato utile per un Gallicano in grande spolvero che, grazie alla doppietta dell'imprendibile Brucciani, espugna Barga con un secco 0-2. Out Lorenzo Taddei e Nicolas Salotti per gli ospiti mentre Gavazzi, Martini, Giusti e Rigali gli assenti per i padroni di casa che si trovano al terzultimo posto.

Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Fornoli che tra le proprie mura cade contro un buon Luccasette per 0-2. Locali che erano depauperati di Crea, Fede, Dinu, Salotti e Ferrari.

Sconfitta che brucia quella del Pontecosi sul campo del quotato Migliarino Vecchiano visto che la rete del 1-0 è arrivata nei minuti di recupero. Gialloblù che erano privi dei due portieri Michele Martini Adami e Bechelli e del difensore Massei.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.