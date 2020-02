Punto seconda categoria: Malatesta trascina Vagli, Corsagna super nello scontro play-off

Altri articoli in Sport

domenica, 2 febbraio 2020, 19:32

In pieno emergenza dal punto della rosa per le molteplici assenze, su tutte spicca quella del portiere Carvajal il cui posto è stato preso dal terzino Gemma, i Diavoli Neri Gorfigliano subiscono una sconfitta ingenerosa, per quanto visto in campo, dallo Sporting Pietrasanta grandi firme

domenica, 2 febbraio 2020, 18:43

La seconda trasferta consecutiva in terra fiorentina consegna al Pieve Fosciana, di scena in quel di Calenzano, un pareggio che permette ai biancorossi di mantenere una stabile posizione di centroclassifica, anche se i risultati maturati sugli altri campi, vedi vittoria di un rigenerato Quarrata, fanno scendere a tre punti il...

domenica, 2 febbraio 2020, 18:33

Sconfitta davvero amara per il Castelnuovo sul campo di una diretta concorrente, la Cuoiopelli, che non vinceva sul proprio terreno dall’8 settembre scorso. Addirittura i gialloblu si sono illusi di portare a casa un risultato positivo chiudendo il primo tempo in vantaggio ma hanno subito la rimonta nella ripresa

domenica, 2 febbraio 2020, 18:06

Su di un campo ai limiti della praticabilità, dispiace onestamente parlare in questi modi delle condizioni del manto erboso del “Nardini”, il River Pieve risolve con autorità per 2-0 la pratica Lammari restando in scia alla battistrada Prato 2000, vittoriosa con il medesimo risultato sul Viaccia

domenica, 2 febbraio 2020, 17:16

Dopo quattro mesi di astinenza dai tre punti, l’ultima volta risaliva al 6 ottobre 2019, il GhivizzanoBorgo riassapora il gusto della vittoria superando in rimonta il quotato Real Forte Querceta

domenica, 2 febbraio 2020, 08:09

Ancora un week – end all’insegna del gol e dei grandi bomber che hanno fatto la storia del calcio locale e adesso continuano a farlo nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana