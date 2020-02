Sport



Punto seconda categoria: Vagli a valanga, Pontecosi super nel derby

domenica, 9 febbraio 2020, 21:53

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 21ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per Vagli e Pontecosi, pareggiano Corsagna e Gallicano mentre cadono Fornoli, Borgo a Mozzano e Barga.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli (depauperata di Tolaini, Valdrighi, Bertucci e Maggi) che ha rispettato i pronostici andando a valanga sul campo del fanalino di coda Filettole. 2-8 il finale con reti ospiti di Malatesta x3, Franchi x3, Bertogli e Remaschi.

Pareggio a reti bianche per il Corsagna sul terreno del Luccasette. Ospiti, senza Alberigi, Serafini e Martino, che si confermano al terzo posto.

Stesso risultato anche per il Gallicano, privo di Lartini e Nicolas Salotti, che sulle proprie mura impatta sul Ponte delle Origini.

Caduta casalinga, invece, per il Fornoli contro la seconda della classe Folgor Marlia. 0-1 il punteggio finale determinato dalla rete di Nieddu su punizione al 77'. Locali cui mancavano Crea, Michetti e Fede A.

Seconda sconfitta consecutiva per il Borgo a Mozzano per 1-3, in casa, contro il forte Atletico Lucca. Lunardi a segno per i padroni di casa mentre due volte Segnalini e Galli per i lucchesi. Assenti Ceccherelli, Paini, Bertolozzi, Chiocchetti, Morganti, Donatelli e Simoni per il Borgo che ha concluso la gara in dieci per l'espulsione rimediata da Francesco Amidei.

Tre punti d'oro per il Pontecosi nel derby casalingo contro il Barga. Due splendidi gol realizzati da Biggeri e Morotti sanciscono il definitivo 2-0. Espulso Martini al 85' per gli ospitati. Non presenti Diego Marigliani, Massei, Bechelli, Gennaro e Riccardo Martini Adami per i vincitori mentre Biagiotti, Ghafouri e Moscardini per gli avversari.

