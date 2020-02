Sport



Punto seconda categoria: Vagli sempre più primo, Gallicano inarrestabile

domenica, 23 febbraio 2020, 18:32

di lorenzo fiori

Nell'ottava giornata del girone di ritorno vittoria d'oro per il Vagli che allunga a +5 il distacco sul Marlia. Al Gallicano il derby con il Corsagna che continua a sperare per i play-off. Impatta il Fornoli a Pontecosi mentre cadono Barga e Borgo a Mozzano.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre del nostro territoriale seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo, appunto, dalla capolista Vagli (sempre out Valdrighi) che annienta tra le mura amiche il quotato Migliarino Vecchiano con un secco 2-0 targato Malatesta e Biggi.

Proseguiamo con la quarta forza del campionato Corsagna che, dopo la sconfitta in Coppa Toscana di mercoledì, cade anche a Gallicano per 3-2. Apre le marcature il bomber locale Pellegrinotti al 7', pareggia Papera al 13' e porta in vantaggio gli ospiti Pieri al 20'. Ribaltano tutto i padroni di casa nel secondo tempo con Brucciani al 53' e Lorenzo Taddei al 83'. Non presente Riccardo Taddei per i vincitori mentre Tognotti, Mazzei e Castelli per gli ospitati.

Raggiunge quota 28 punti l'Atletico Fornoli, a -3 dai play-out, che impatta sul campo del Pontecosi: 1-1 il finale sancito dalle reti di Oliokwe su rigore al 31' e Morotti al 70' per i gialloblù. Locali costretti a giocare in inferiorità numerica per l'espulsione a Lunardi al 59'. Sempre infortunati Diego Marigliani e Bechelli per i padroni di casa mentre assenti Dinu, Donati, Fede, Serra, Marchetti, Scibetta e Salvetti per gli uomini di mister Piercecchi.

Quarta sconfitta consecutiva per il Borgo a Mozzano che sul proprio terreno viene sconfitto dal Lucca Calcio con un roboante 0-4. I locali privi di Bertolozzi, Paini, Chiocchetti e Donatelli hanno concluso la sfida in nove per le espulsioni a Francesco e Federico Amidei.

Stesso numero di sconfitte consecutive anche per il Barga che è caduto di misura sul campo della forte Acquacalda. 1-0 il finale determinato dalla rete di Matteucci.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo.