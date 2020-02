Sport



Punto terza categoria: Filicaia capolista, Coreglia e Fornaci punto d'oro nel finale

sabato, 1 febbraio 2020, 17:59

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 16ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Filicaia e Virtus Robur Castelnuovo, pareggiano New Team, Coreglia e Fornaci mentre cadono Atletico Castiglione e Piazza al Serchio.

Analizziamo di seguito le quattro partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla nuova capolista Filicaia che, sfrutta il secondo passo falso consecutivo del Montecarlo, espugnando l'ostico terreno del Castiglione grazie alla rete del bomber capitano Pellegrinetti al 77' (nella foto). Non presenti Fontana, Vecchi, Giannotti e Malatesta per i padroni di casa mentre Bonini, Contadini, Orsetti e Quirici per i Diavoli Rossi.

Si conferma al terzo posto il New Team, privo di Landucci, Guazzelli e Borghesi, che tra le mura amiche impatta su un Coreglia (out Balsotti, Michelini, Togneri e Franchini) in grandissima forma. 1-1 il finale determinato dalle reti di Franchi su rigore al 76' per i locali e Marco Casillo al 92' per gli avversari.

Punto pesantissimo del Fornaci sul campo della seconda forza del campionato Montecarlo raggiunto, anch'esso, nei minuti di recupero grazie a Tommaso Cecchini. Il momentaneo 1-0 era stato siglato da Incerpi al 58'. Non presenti Toni e Mazzanti per gli ospitati.

Dopo sette sconfitte di fila torna alla vittoria la Robur (priva di Hudu, Bakare, Benaatar, Valdrighi e Pieroni) ai danni del Piazza al Serchio. 0-2 esterno firmato Awudu e Camara. Piazza ancora falcidiato da molte assenze tra le quali citiamo Bertucci, Tortelli, fratelli Magazzini, Grilli, Banchieri, Capitani, Nicola Orsi, Diego Orsi, Stefano Cassettai e Giuliano Corsi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno. La partita di quest'oggi fra Tau e Sanvitese verrà giocata alle 17.45.