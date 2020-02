Sport



Punto terza categoria: il Filicaia allunga, New Team corsaro a Segromigno

sabato, 8 febbraio 2020, 17:47

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 17ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie d'oro per Filicaia e New Team, pareggiano Fornaci, Coreglia e Virtus Robur Castelnuovo mentre cadono Atletico Castiglione e Piazza 55.

Analizziamo ora le sette partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Filicaia che, tra le mura amiche, annienta il San Lorenzo con un secco 3-0 (Lorenzetti su rigore, Pellegrinetti e Cavani). Padroni di casa che erano privi di Bonini, Contadini, Muccini, Poli e Quirici.

Insegue il New Team, che sale al secondo posto a meno tre dalla capolista, tornando alla vittoria grazie al 1-4 ottenuto sul campo del Segromigno nonostante diverse assenze come Wurach, Satti, Ambrosini, Guazzelli e Tenardi. A rete per i garfagnini Franchi, Fantoni, Landucci e Bravi.

Pareggio casalingo per il Fornaci (out Cheloni, Mazzanti e Costantini) contro la Pieve San Paolo che sa tanto di beffa vista la rete subita al 92'. Reti locali firmate da Puccetti e autogol mentre ospiti trascinati nella rimonta (2-2) da bomber Ghilarducci.

Altro pareggio anche per il Coreglia che, sul proprio terreno, ferma il quotato Montecarlo privo di Gentile. 1-1 il finale (43' Marchetti per i locali e 65' Ercolini). Assenti Casci, Buono, Balsotti, Michelini e Franchini per i padroni di casa.

Brusca e sorprendente caduta esterna per il Castiglione sul terreno della Sanvitese per 2-1. Giuntini a segno per i garfagnini che erano depauperati di Zarrella, Lucchesi, Bravi, Vecchi, Malatesta, Magagnini, Panzani, Giannotti e Valdrighi.

Continua a fare punti la Robur che, in casa, ferma il Tau sul 2-2. Hudu e Sanneh a rete per i locali mentre Di Furia e Miserendino per gli ospitati. Assenti Dini, Masotti, Pieroni e Valdrighi per i garfagnini.

Pesante sconfitta per il Piazza in terra lucchese. Devastante 5-1 firmato dalla Morianese (ospiti a segno con un autogol). Uomini di De Luca che erano privi di Tortelli, fratelli Magazzini, Bertucci, Banchieri, Capitani, Orsi, Cassettai, Corsi e Marchetti.

