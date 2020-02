Sport



Punto terza categoria: New Team capolista, incredibile 4-5 fra Fornaci e Tau

sabato, 22 febbraio 2020, 18:12

di lorenzo fiori

Terza vittoria consecutiva per il New Team (imbattuto da 12 partite) che sale al primo posto in solitaria in virtù della caduta casalinga del Filicaia contro il quotato Montecarlo. Finale di partita fatale per il Fornaci mentre tre punti pesanti per Coreglia e Castiglione.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre del nostro territorio seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo quindi dal New Team che, privo di Borghesi, Tenardi e Terni, ha espugnato il terreno del San Lorenzo per 0-3. A segno Salotti con una doppietta e Franchi.

Non è bastata una prestazione tutta cuore per i Diavoli Rossi Filicaia sconfitti 0-1, sul proprio terreno, dal Montecarlo colpiti dalla magia del solito Gentile. Padroni di casa depauperati di Bonini, Contadini, Quirici, Muccini, Pellegrinotti e Pierotti, che hanno fallito diverse occasioni da rete.

Seconda vittoria consecutiva per l'Atletico Castiglione guidato da Satti capace di vincere sul campo della Virtus Robur Castelnuovo per 1-3. Vantaggio di Tagliasacchi al 58', pareggia Hudu al 61' e Bravi al 72' e Cristea al 92' trascinano gli ospiti alla vittoria finale. Proteste locali per una rete annullata sull'eventuale 2-2. Assenti Pieroni, Dini, Valdrighi, Issa e Kone per i padroni di casa mentre Fontana e Vecchi per i vincitori.

Sconfitta incredibile per il Fornaci nella sfida casalinga contro il quarto della classe Tau.

Una doppietta del fornacino Massimo Cardosi porta il risultato sul 2-0, una doppietta di Ruggero riporta invece tutto in parità. Secondo tempo dove subito Gaspari trova il 3-2 per il Fornaci. Non mollano gli ospitati che, rimasti in 10 per l'espulsione a Miserendino, pareggiano con Lunardini. Saisi su rigore riporta ancora in vantaggio il Fornaci ma nel finale succede di tutto ed il Tau si aggiudica i tre punti con la rete di Lunardini al 88' e Ruggero al 92'. Tanti gli assenti fra i locali tra cui Daniele Giannecchini, Chiriacó, Puccetti, Gabriele Cecchini, Toni e Mazzanti.

Torna alla vittoria il Coreglia di mister Caiaffa battendo, sul proprio campo, il Piazza al Serchio. Secco 2-0 il finale determinato dalle reti di Federico Marchetti e Buono. Out Michelini, Filippo Casci, Biagiotti, Balsotti e Menicucci per i vincitori mentre Castagnoli, fratelli Magazzini, Fiori, Tortelli, Bertucci, Capitani, Nicola Orsi, Stefano Cassettai e Nicola Marchetti per gli uomini di De Luca.

