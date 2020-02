Sport



Rimonta da urlo del Pieve Fosciana contro la forte Sestese

domenica, 23 febbraio 2020, 19:43

di michele masotti

3-3

Pieve Fosciana: Carpita, Lucchesi, Gioele Giusti, Bacci, Biagioni, Pieri, Daniele Dini, Babboni, Biggi (Luca Barsanti), Odoardo Giusti e La Rosa (Parmigiani) A disposizione: Casci, Teani, Boggi, Motroni, Tulipano, Angelini e Triti Allenatore: Stefano Fracassi

Sestese: Valoriani, Olivieri, Nencini, Fattori, Meacci, Manetti, Wahabi, Amerighi, Torrente, Castiglione e Pidolfi (Fioravante) A disposizione: Bait, Valerio, Carlini, Tognelli, D’Orsi, Traversi e Belli Allenatore: Matteo Melani

Arbitro: Leoni di Pisa (Assistenti Pucci e Chiarelli di Carrara)

Marcatori: 14’ e 50’Odoardo Giusti, 28’Wahabi, 30’Fattori su rigore, 40’Manetti e 43’Bacci

Note: Espulso per doppia ammonizione Bacci

Sulla ruota del “Guido Angelini” esce il segno X tra Pieve Fosciana e Sestese al termine di una partita spettacolare, terminata con un 3-3 che alla fine scontenta tutti: i locali, autori comunque di una buona rimonta, mantengono due lunghezze di distacco dalla zona calda dei play-out mentre i rossoblù perdono la chance di ridurre ulteriormente lo svantaggio dalla capolista Prato 2000, lontana quattro lunghezze. Amarezza maggiore, quindi, per la squadra di Melani incapace di gestire le due reti di vantaggio. Punto da non disprezzare per i locali, privi di Corrado Dini, Alfredini e Umberto Barsanti.

Stefano Fracassi opta per il consueto 3-5-2 con Bacci, Biagioni e Pieri a formare reparto arretrato, Lucchesi e La Rosa ad agire sulle corsie laterali mentre là davanti spazio al tandem Biggi-Odoardo Giusti. Il primo tempo, ricchissimo di spunti, si apre al 5’ con la traversa colto dallo stacco aereo di Torrente sugli sviluppi di un corner. Al 14’ locali in vantaggio grazie ad una combinazione sull’asse Biggi-Odoardo Giusti. L’ex Monsummano serve il classe 1994, letale nello scoccare un diagonale imprendibile per Valoriani. Il numero uno fiorentino si oppone con bravura al 23’ sulla girata di Babboni. Cinque giri di orologio più tardi la Sestese ristabilisce la parità con una conclusione al volo di Wahabi. Il direttore di gara, incerto come gli altri due componenti della terna, decreta un dubbio calcio di rigore agli ospiti che l’esperto Fattori realizza. I padroni di casa accusano la botta psicologica subendo la terza rete per effetto della bella conclusione dal limite di Manetti. Il cuore biancorosso, però, non tradisce. Prima dell’intervallo un imperioso stacco in terzo tempo di Bacci spedisce la palla all’incrocio dei pali: davvero un bel gol quello firmato dal classe 1992.

In avvio di ripresa Odoardo Giusti completa la rimonta “scippando” la sfera, in fase di palleggio, a Valoriani per poi insaccare nella porta vuota. Sul 3-3 il match continua ad essere piacevole, con i locai che respingono colpo su colpo alle progressioni dei rossoblù. Nel finale il Pieve Fosciana resta in dieci uomini per la seconda ammonizione rifilata a Bacci ma il punteggio non cambierà più.

Domenica prossima capitan Biagioni e compagni saranno attesi dalla trasferta di Quarrata, altro snodo importante sulla strada che conduce alla salvezza.