Sport



River Pieve corsaro nel big match di Ponte Buggianese: testa della classifica distante un punto

domenica, 23 febbraio 2020, 18:42

di michele masotti

0-2

Ponte Buggianese: Grasso, Mangiantini (46’Minichino), Simi, Cornacchia, Citti (77’Raffaelli), Rinaldi (78’Nardi), Beqiri, Dal Poggetto, Raffi, Anzillotti e Ceceri A disposizione: Raffa, Perillo, Benucci, Raimondo e Baldaccini Allenatore: Andrea Petroni

River Pieve: Decanini, Fanani (78’Rugani), Angeli, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci (69’Haoudi), Filippi e Morelli (88’Petrucci) A disposizione: Mirco Micchi, Rossi, Mattei, Turri e Ferrari Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Cremonini di Pisa (Assistenti Pacini e Scellato di Prato)

Marcatori: 12’Petracci e 62’Satti su rigore

Note: Espulso al 37’Filippi per doppia ammonizione

Il River Pieve rilancia le proprie ambizioni di salire in Eccellenza, si tratterebbe di un duplice salto per i biancorossi, sbancando con un gol per tempo il “Pertini” di Ponte Buggianese e riducendo, complice l’inatteso scivolone di Villa Basilica del Prato 2000, ad un solo punto il distacco dalla capolista. Tre punti ancora più pesanti a livello mentale, se si considerano che i ragazzi di Edoardo Micchi hanno dovuto giocare in inferiorità numerica per più di un tempo. I locali, dal canto loro, subiscono una brutta battuta d’arresto in ottica play-off.

Senza Manolo Benassi, i “millionarios” della Garfagnana possono contare sul rientro dal primo minuto di capitan Angeli, in una difesa completata da Fontana e Monopoli. Satti e Fanani agiscono sulle fasce laterali mentre tocca al giovane Morelli il compito di supportare bomber Petracci. Nel Ponte Buggianese, invece, Ceceri vince il ballottaggio con l’ex Castelnuovo Nardi per chi in attacco deve affiancare l’insostituibile Raffi. Sin dalle prime battute il River prende in mano le redini del gioco, colpendo già al 12’ con il perentorio colpo di testa di Petracci. Fanno tredici centri in campionato per il capocannoniere di questo girone A. La partita potrebbe cambiare al 37’ quando Cremonini estrae il secondo cartellino giallo all’indirizzo di Filippi.

In dieci uomini gli ospiti tengono molto bene il campo, difendendosi con ordine ai tentativi di marca pistoiese. Al 61’ Petracci si procura un calcio di rigore, trasformato con glaciale freddezza da Satti. Monopoli, Fontana e Angeli non concedono palloni giocabili ai vari Nardi, Raffi e Ceceri mentre a centrocampo va sottolineata la sontuosa prova di Byaze. Un successo meritato che riapre, a sei turni dalla conclusione, i giochi per il primo posto.

Nel prossimo turno il River Pieve riceverà la visita della Larcianese, formazione che si ritrova a dover lottare per evitare i play-out sebbene le ambizioni ad inizio stagione fossero ben diverse.