Sport



River Pieve, Lammari regolato con un gol per tempo: continua la rincorsa al primato

domenica, 2 febbraio 2020, 18:06

di michele masotti

2-0

River Pieve: Mirco Micchi, Turri (71’Rugani), Fanani (82’Morelli), Byaze, Rossi, Monopoli (87’Angeli), Satti, Cecchini, Petracci, Mattei (71’Fontana) e Haoudi (80’Filippi) A disposizione: Decanini, Petrucci e Benassi Allenatore: Edoardo Micchi

Lammari: Angeli, Brandi (52’Leonardo Tocchini), Giacomo Dianda (82’Benedetti), Guastapaglia, Petreti, Garbini (46’Risolo), Della Nina (75’ Bacci), Del Ry, Islami, Perazzoni (55’Battaglia) e Gacovicaj A disposizione: Biondi, Lorenzo Tocchini, Borelli e Di Mauro Allenatore: Stefano Dianda

Arbitro: Macca di Pisa (Assistenti Bassano di Empoli e Spinelli di Pistoia)

Marcatore: 4’ Satti e 85’Filippi

Note: Espulso al 86’Battaglia. Ammoniti Brandi, Mattei, Petreti, Satti, Leonardo Tocchini e Petracci.

Su di un campo ai limiti della praticabilità, dispiace onestamente parlare in questi modi delle condizioni del manto erboso del “Nardini”, il River Pieve risolve con autorità per 2-0 la pratica Lammari restando in scia alla battistrada Prato 2000, vittoriosa con il medesimo risultato sul Viaccia. A piegare la resistenza delle “anatre”, ultime e da stasera lontane quattro lunghezze dai play-out, ci hanno pensato gli ex Castelnuovo Satti e Filippi. I “millionarios” della Garfagnana che hanno sfruttato alla perfezione il doppio turno casalingo. In casa Lammari, invece, assume a questo punto una straordinaria importanza lo scontro diretto di domenica prossima quando ai “Laghetti” arriverà il pericolante Calenzano.

Per ovviare ai problemi fisici di alcuni difensori, Edoardo Micchi schiera al centro della difesa la quota Rossi con Monopoli, schierando dal primo minuto come terzino destro il classe 2001 Riccardo Fanani. La partita si mette subito in discesa per i biancorossi che al 3’ usufruiscono di un penalty per un fallo su Petracci: impeccabile la trasformazione di Satti. Cinque minuti più tardi Monopoli sfiora il raddoppio con un colpo di testa. Il primo sussulto della formazione di Dianda, tecnico anche degli Juniores regionali, giunge al 26’ con la girata fuori bersaglio di Del Ry. Immediata la replica del River Pieve con Haoudi che sfiora il raddoppio in ripartenza.

Nella ripresa i padroni di casa gestiscono senza particolari patemi la contesa. La girandola delle sostituzioni incide sulla partita con le sembianze di Filippi. L’ex capitano del Castelnuovo, entrato in campo da cinque minuti, chiude i conti superando Angeli dopo aver ricevuto un preciso lancio di Byaze.

Domenica prossima il River Pieve sarà atteso dalla difficile trasferta di Montespertoli, quarta forza del torneo, mentre il Lammari, come detto, dovrà necessariamente i tre punti nella sfida salvezza contro l’Athletic Calenzano.