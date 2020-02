Sport



Sconfitta di misura per l'Under 18 del Volley Barga

venerdì, 21 febbraio 2020, 18:09

Under 18



VOLLEY BARGA - NOTTOLINI

(6/25 - 25/16 -22/25 - 25/22 -12/15)



Dopo due vittorie consecutive arriva per la formazione under18 una sconfitta che però ha il sapore di una vittoria.



Dopo un primo set in cui la squadra subisce inesorabilmente l'attacco delle avversarie, la coach Martina Dini cambia formazione e la partita prende un altro andamento. Le atlete di Barga iniziano a giocare, sia in attacco che in difesa, mettendo in difficoltà le avversarie che cedono il secondo set. La gara è conbattutissima e la formazione della Nottolini vince il terzo set di un soffio dopo una bella rimonta da parte delle ragazze di casa mentre il quarto set è nuovamente a favore di Barga. Si va quindi al tie break, la formazione della Nottolini è un'avversaria notoriamente agguerrita che non molla mai, infatti nell'ultimo set mette in campo tutte le proprie doti a cui le ragazze di coach Dini cercano di tener testa, ma nonostante tutti gli sforzi non riescono ad arginare le lucchesi che vincono l'incontro per 3 a 2.