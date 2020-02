Simukeka e Mugno vincono ancora. Ottime prestazioni per il G.S. Orecchiella

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 febbraio 2020, 21:28

Il ciclismo amatoriale continua a contagiare atleti di ogni età e la competizione è molto sentita in tutte le categorie. Chiara Turchi ha scoperto la sua predisposizione in bicicletta 13 anni fa ed oggi per lei, ad aprile spegne 50 candeline, è diventata la sua migliore alleata per rilassarsi

lunedì, 17 febbraio 2020, 16:56

Doppia vittoria nel fine settimana nei rispettivi gironi del campionato di Pima Divisione, con le quadre che adesso vedono le zone alte della classifica

lunedì, 17 febbraio 2020, 13:48

Impresa del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde a Verona: alla prima prova del Campionato Italiano di corsa per Società, sulla distanza della mezza maratona, la squadra biancoverde ha conquistato un grande secondo posto assoluto dietro alla sola solita Atletica Casone Noceto

lunedì, 17 febbraio 2020, 11:59

Ci risiamo! Il torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo è alle porte. La 29esima edizione prende il via domenica 1° marzo con l’avvio della fase regionale a cui parteciperanno 8 squadre suddivise in due gironi che si disputeranno il 1° e il 22 marzo

lunedì, 17 febbraio 2020, 11:14

Il Cefa Basket Centro Computer sbanca Pistoia (48-73) con una prestazione autoritaria e si mantiene nei quartieri nobili della classifica

domenica, 16 febbraio 2020, 22:03

Nella giornata odierna si è giocata la 22ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Cade il Vagli in terra lucchese ma resta primo, vittorie importanti per Corsagna e Gallicano mentre vengono sconfitte Borgo a Mozzano, Fornoli, Barga e Pontecosi