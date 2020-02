Simukeka trionfa a Carrara. Atleti del G.S. Orecchiella in evidenza

Altri articoli in Sport

lunedì, 24 febbraio 2020, 23:02

Terre di Siena è una manifestazione podistica che prevede la possibilità di cimentarsi su tre percorsi di diversa lunghezza, le distanze sono 50-32-e 18 km. Federico Luti e Mirco Suffredini hanno gareggiato sul percorso di km. 18 che prevede la partenza dal Castello di Monteriggioni

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:59

Il prossimo week-end vedrà dimezzata la giornata del girone A della serie D poiché sono state sospese, causa coronavirus, le attività sportive in Lombardia, Piemonte e Liguria. Per questo motivo non si giocheranno sette delle nove gare in programma nel 26° turno. Tra queste spiccano le gare esterne di Lucchese...

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:28

Lungo weekend di gare per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con ottimi risultati e prestazioni brillanti

domenica, 23 febbraio 2020, 20:08

I Diavoli Neri Gorfigliano compiono una delle imprese di giornate espugnando il terreno di gioco del Marginone, terza forza del girone, portando così a dieci punti il proprio vantaggio dal Don Bosco Fossone, team attualmente al terzultimo posto della graduatoria

domenica, 23 febbraio 2020, 19:43

Sulla ruota del “Guido Angelini” esce il segno X tra Pieve Fosciana e Sestese al termine di una partita spettacolare, terminata con un 3-3 che alla fine scontenta tutti

domenica, 23 febbraio 2020, 19:16

Colpo di scena nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana, sempre più avvincente. Il Cascio vince ed approfitta del pareggio tra Capriola Poggio e MGS City, agganciando proprio il team dell’alta Garfagnana in vetta alla classifica