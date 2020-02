Sport



Torneo Internazionale Cefa, al via la fase regionale

lunedì, 17 febbraio 2020, 11:59

Ci risiamo! Il torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo è alle porte. La 29esima edizione prende il via domenica 1° marzo con l’avvio della fase regionale a cui parteciperanno 8 squadre suddivise in due gironi che si disputeranno il 1° e il 22 marzo. Il 29 marzo, invece, sarà in programma la finale regionale che decreterà la vincente che accederà di diritto alla finale Internazionale che si svolgerà il 1°, 2 e 3 maggio. Si partirà dal Girone Giallo con Etrusca Basket (Pisa), Basket Massa e Cozzile (Pistoia), Polisportiva Ghezzano (Pisa) e Polisportiva Pontremolese (Massa). Via alle sfide al mattino, finali al pomeriggio, al palazzetto dello sport di Castelnuovo. Il 22 marzo toccherà al girone azzurro con Basketball Club Lucca, Poggibonsi Basket (Siena), Endas Pistoia e Vela Viareggio. Nella fase internazionale ci sarà anche il 18esimo Memorial Danilo Boschi per ricordare un dirigente ed un amico del Cefa e di tutta la comunità di Castelnuovo deceduto in un incidente sul lavoro. La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e il Panathlon International e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano. Notizie, foto e risultati del torneo verranno pubblicati sul sito: www.cefabasket.it e sulla pagina Facebook “Cefa Basket”.

Questo l’albo d’oro della fase regionale.

1992 Bellaria Cappuccini Pontedera (Pisa)

1993 Pallacanestro Livorno

1994 Libertas Liburnia Livorno

1995 Usic Basket Certaldo (Fi)

1996 SS Il Giornalino Livorno

1997 Nch Virtus Siena

1998 Pallacanestro Livorno

1999 Snai Montecatini (Pt)

2000 Mens Sana Siena

2001 Pino Dragon Firenze

2002 Pallacanestro Livorno Modiglioni

2003 Cmb Carrara

2004 Mens Sana Siena

2005 Abc Castelfiorentino (Fi)

2006 Abc Castelfiorentino (Fi)

2007 Mens Sana Siena

2008 Olimpia Legnaia Firenze

2009 Basket Grosseto

2010 Pallacanestro Endas Pistoia

2011 Libertas Liburnia Livorno

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Pol. Sieci (Fi)

2015 Bulldogs Calenzano (Fi)

2016 Figline Eagles (Fi)

2017 Mens Sana Siena

2018 Pall. San Miniato (Pi)

2019 Cus Firenze

Classifica titoli: Mens Sana Siena 5, Pallacanestro Livorno 3, Abc Castelfiorentino, Libertas Liburnia 2, Bellaria Pontedera, Usic Certaldo, Il Giornalino Livorno, Virtus Siena, Snai Montecatini, Pino Dragon Firenze, Cmb Carrara, Olimpia Legnaia, Basket Grosseto, Endas Pistoia, Terranova, Pol. Sieci, Bulldogs Calenzano, Figline Eagles, San Miniato, Cus Firenze 1

Questo l’albo d’oro della fase internazionale.

1992 Bellaria Pontedera Cappuccini (Pi)

1993 Rappr. Uisp Lucca

1994 Virtus Buckler Bologna

1995 Pattogos Budapest (Ungheria)

1996 Pattogos Budapest (Ungheria)

1997 Nch Vitrus Siena

1998 Abc Castelfiorentino (Fi)

1999 Pattogos Budapest (Ungheria)

2000 Blf Kk Budapest (Ungheria)

2001 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2002 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2003 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2004 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2005 Scavolini Pesaro

2006 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2007 Bees Projetc Scavolini Pesaro

2008 Pallacanestro Favaro (Venezia)

2009 Legnano Minibasket (Milano)

2010 KK Krka Novo Mesto (Slovenia)

2011 Bees Basketball Projetc Pesaro

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Ca’ Ossi Forlì

2015 Tavarnelle Poggibonsi (Fi)

2016 Bees Basketball Projetc Pesaro

2017 Ca’ Ossi Forlì

2018 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2019 Zadar Prvi Kos (Croazia)

Classifica titoli: Zadar Prvi Kos 7, Pattogos Budapest 3, Ca’ Ossi Forlì, Bees Basketball Project Pesaro 2, Bellaria Pontedera, Rappr. Uisp Lucca, Virtus Bologna, Virtus Siena, Abc Castelfiorentino, Blf Kk Budapest, Scavolini Pesaro, Pallacanestro Favaro, Legnano Minibasket, KK Krka Novo Mesto, Terranova, Mens Sana Siena, Tavarnelle Poggibonsi 1.