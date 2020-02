Sport



U.I.S.P.: Alessandro Davini trascina il MGS City in vetta al campionato

domenica, 9 febbraio 2020, 08:25

di simone pierotti

Colpo grosso del MGS City che si aggiudica lo scontro diretto sul campo del Casciana Cascianella e balza in testa al campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Decisivo, nemmeno a dirlo, l’ennesimo gol dello straordinario bomber Alessandro Davini, ormai un’icona del calcio garfagnino: calciatore, capitano, allenatore e, appunto, bomber. Icona può essere definito a maggior ragione anche Mario Basili, l’infinito bomber che trascina il Cascio al successo (1-0) sul Cerretoli che si mantiene al terzo posto, a sole due lunghezze dalla vetta. Quarto posto per il Capriola Poggio (a -3 dal primo posto) che supera 3-0 il temibile Unione 2018 grazie ad un trittico d’autore, tre artisti che, in modo diverso, hanno scritto la storia del calcio locale, in particolare Edoardo Micchi, Maico Masotti e Riccardo Serani.

Punti preziosi per gli Avvoltoi della Polle che battono 3-0 il Cerageto Mojito grazie alle reti di Alex Grassi, Matteo Torriani e Federico Tagliasacchi. Vola anche il Baston Villa che batte 5-2 gli Amatori Vicas: doppietta del bomber Davide Di Bartolomeo, reti di Matteo Angelini, Paolo Angelini e Francesco Esposti, per gli ospiti doppietta di un altro eterno attaccante, Riccardo Casotti. Grande impresa degli United Colours che sbancano Camporgiano con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Richard Agiede, Francis Chimeneze e Irobi God’s Will; rete della bandiera per i locali di Angelo Bertolini. La partita tra Villetta e Corfino è stata rinviata per lutto.