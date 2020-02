Sport



U.I.S.P.: Clamorosa manita di Simone Trombi. E’ duello tra Cascio e MGS

sabato, 29 febbraio 2020, 20:29

di simone pierotti

Prosegue il connubio in vetta alla classifica tra Cascio e MGS City, segno di una stagione equilibrata ed avvincente come non mai. Il Cascio passa 3-0 sul campo di un combattivo Amatori Vicas grazie alla doppietta di Claudio Fabbiani e alla rete di Marco Venanzi. Vittoria di misura (1-0) per il MGS City che supera il Villetta grazie all’ennesimo centro di bomber Alessandro Davini. Rallenta il Casciana Cascianella che pareggia sul campo del Corfino 2-2 (reti di Luca Masotti e Paolo Turrini per i locali, Nicola Bandini e Nicolò Bertoncini). Ne approfitta il Capriola Poggio che, proprio in extremis, passa contro un coriaceo United Colours grazie alla zampata (1-0) dell’eterno bomber Edoardo Micchi. Naviga in una tranquilla posizione play-off il Baston Villa dopo il prezioso pareggio (1-1) contro il Camporgiano, reti di Angelo Bertolini e Michele Bonini. Preziosa vittoria (1-0) per gli Avvoltoi della Polle che passa sul campo del Cerretoli grazie ad un gol di Lorenzo Nicola Berti. Da paura l’Unione 2018 che vola sull’ottovolante rifilando un 8-1 al Cerageto Mojito grazie alla clamorosa manita di Simone Trombi e al tris di Luca Lorenzani; rete della bandiera di Walter Domini.