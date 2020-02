Sport



U.I.S.P.: grande equilibrio in vetta, MGS City mantiene il primo posto

domenica, 16 febbraio 2020, 19:54

di simone pierotti

Tutto secondo i favori del pronostico in alta classifica del torneo U.I.S.P. della Garfagnana, con le prime quattro che hanno ormai scavato un solco irrecuperabile. Lotta furibonda ed equilibrata per il primo posto, con 3 squadre racchiuse in 3 punti. Mantiene il comando il MGS City che supera il difficile confronto contro il Baston Villa 1-0 grazie alla rete di Riccardo Frigeri. Tre punti pesantissimi che tengono a distanza il Casciana Cascianella che passa 2-0 sul campo degli Amatori Vicas grazie alla doppietta di Alessio Coli. Fa sempre più sul serio il Cascio che passa 5-1 sul campo dello United Colours grazie ad uno dei suoi attacchi delle meraviglie, con doppietta di Luca Borgia, e reti di Alessandro Baiocchi, Valerio Giannasi e Tommaso Vangi, mentre la rete della bandiera è firmata da Marouwane Gomou. Bel colpo anche del Capriola Poggio che vince 4-1 sul terreno del Corfino grazie ai centri di Gregorio Bacci, Maico Masotti, Giampiero Ferrari e “magic box” Riccardo Serani. Punti preziosi in chiave play – off per il Camporgiano che supera 4-0 il Cerageto Mojito grazie alla splendida tripletta di Maico Tolaini e al gol di Ioan Faur. Bella ed importante vittoria della Villetta sul campo del Cerretoli 2-1 (reti di Niccolò Salotti e Michele Scaltritti per gli ospiti, Roberto Guazzelli per i locali). Altro bel colpo per l’Unione 2018 che supera 2-1 gli Avvoltoi della Polle grazie alla doppietta di Simone Trombi, per gli ospiti segna Yari Da Prato.