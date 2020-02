Sport



U.I.S.P.: il Cascio vola e aggancia il MSG City in vetta alla classifica

domenica, 23 febbraio 2020, 19:16

di simone pierotti

Colpo di scena nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana, sempre più avvincente. Il Cascio vince ed approfitta del pareggio tra Capriola Poggio e MGS City, agganciando proprio il team dell’alta Garfagnana in vetta alla classifica. Il Cascio, sempre più lanciato, batte 3-1 l’Unione 2018 grazie alle reti di Giacomo Luti, Tommaso Vangi e l’eterno bomber Andrea “topino” Pieroni; rete della bandiera di Simone Trombi. Spettacolo e reti nel match di vertice tra Capriola Poggio e MGS City che pareggiano 2-2 (reti di Federico Del Giudice e Manuel Giorgi per i locali, Sandro Ballerini e Riccardo Frigeri per gli ospiti). Manca il ritorno in vetta il Casciana Cascianella, fermato in casa da un ritrovato Camporgiano sul 3-3: in rete Niccolò Bertoncini, Alessio Coli e Riccardo Magazzini per i padroni di casa; Luca Buriani, Stefano Grassi e David Savoli per gli ospiti. Vittoria per rafforzare il quinto posto il Baston Villa che supera 2-0 il Corfino grazie alle reti di Francesco Esposti e Paolo Ferrando. Vittoria in chiave play – off per il Cerretoli che travolge 6-0 a domicilio il Cerageto Mojito grazie alla tripletta di Michele Cancherini, alla doppietta di bomber Roberto Guazzelli e al gol di Walter Martinelli. Rimangono in scia gli Avvoltoi della Polle che superano 1-0 gli United Colours. Preziosa vittoria anche per la Villetta che batte 1-0 gli Amatori Vicas grazie ad un gol di Michele Scaltritti.