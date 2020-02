Sport



U.I.S.P.: Micchi, Basili, Pieroni, è tempo dei grandi bomber intramontabili

domenica, 2 febbraio 2020, 08:09

di simone pierotti

Ancora un week – end all’insegna del gol e dei grandi bomber che hanno fatto la storia del calcio locale e adesso continuano a farlo nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Prosegue la marcia in testa alla classifica il Casciana Cascianella che passa sul difficile terreno dell’Unione 2018 3-2 grazie alla doppietta di Alessandro Cassettai e al gol di Federico Fantoni, mentre per i locali segnano un altro eterno bomber, Massimiliano Fabbri, e Simone Trombi. Impressiona il Cascio del geniale D.G. Andrea Benini che lancia nella mischia due eterni bomber del passato, addirittura dello scorso millennio, e viene ripagato nella tennistica vittoria (6-1) contro i forti Avvoltoi della Polle. Doppiette per Tommaso Vangi e Giacomo Luti, e reti per Andrea “Topino” Pieroni e Mario Basili, sì proprio il mitico “Super Mario”. Gol della bandiera di Matteo Torriani. Non fa sconti nemmeno il MGS City che cala il poker (4-0) sul campo del Cerageto Mojito grazie all’ennesima tripletta di Alessandro Davini e al gol di Sandro Ballerini. Vola anche il Capriola Poggio che supera 4-1 gli Amatori Vicas grazie ad un altro eterno bomber, Edoardo Micchi: di Gregorio Bacci, Andrea Giannotti e Federico Del Giudice le altre reti; per il Vicas ancora in gol Riccardo Casotti. Vittoria dell’orgoglio per un agguerrito Cerretoli che batte 3-2 il Baston Villa al termine di un match vibrante: doppietta di Patrizio “Scintilla” Fiori e gol di Roberto Guazzelli; per gli ospiti in rete Michele Bonini e Paolo Ferrando. Cade il Camporgiano, superato 3-1 dal Corfino (Luca Torrini, Matteo Bacci e Luca Masotti, Luca Buriani per gli ospiti). Pesante vittoria per gli United Colours che battono 5-1 la Villetta grazie alle doppiette di Richard Agiede e Irobi God’s Will, e al gol di Francis Chimeneze; gol della bandiera di Stefano Andreucci.