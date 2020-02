Sport



Un buon Castelnuovo lotta, ma cede al Camaiore

domenica, 23 febbraio 2020, 18:38

di simone pierotti

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci (38’ s.t. Ghafouri), Marganti (23’ s.t. Valiensi), Bosi (38’ s.t. Morelli), Galletti (10’ s.t. Piacentini), El Hadoui (26’ s.t. Nardi) A disp.: Berlingacci, Nelli, Turri, Bachini All.: Biggeri

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Barsotti, Ceciarini, Contipelli, Fiale, Morelli (29’ s.t. Orlandi), D’Alessandro, Pegollo, Viola, Mancini (33’ s.t. D’Antongiovanni) A disp.: Ferraiuolo, Nardini E, Tonazzini, Bresciani, Benedetti, Nardini N, Pacini All.: Moriani

Arbitro: Luca Rosini di Livorno

Marcatori: 19’ s.t. Pegollo

Note: Ammoniti Marganti, El Haduoi, Fiale

Sconfitta amara per il Castelnuovo contro il Camaiore, al termine di una partita equilibrata e combattuta, risolta da un guizzo della coppia offensiva degli ospiti. Nonostante la sconfitta i gialloblu rimangono in zona play – out, tenendo la distanza con la Massese a 9 punti ma c’è il rammarico per l’occasione di muovere ancora la classifica. Qualche acciacco nella formazione di mister Biggeri, con i due attaccanti Nardi e Piagentini a mezzo servizio che sono subentrati nella ripresa: due pedine importanti comunque recuperati in vista dello sprint finale della stagione. Sono 5 i fuori quota che partono dal primo minuto mentre nel secondo tempo entrano in campo addirittura Valiensi e Morelli, due ragazzi classe 2002.

Prima dell’inizio della partita, viene ricordato l’ex giocatore e dirigente Loris Tamburi, recentemente scomparso. Prima conclusione del Camaiore con Viola all’11’, palla alta. Al 16’ tiro cross di Coselli che non impensierisce Barsottini che blocca. Al 18’ bella azione di Mancini che si destreggia bene in area, conclude rasoterra ma Leon para. Al 20’ punizione di Barsotti per la testa di Ceciarini, Leon blocca senza problemi. Al 22’ palla nel mezzo per Bosi che stacca bene di testa ma trova Barsottini decisivo a deviare. Al 24’ tiro sopra la traversa di Viola. Al 32’ Casci dal limite dell’area trova un buon tiro rasoterra che si perde a lato. Al 37’ conclusione di Mancini, Leon para facilmente.

La ripresa si apre con brivido per i gialloblu: un traversone dalla lunga distanza di Barsotti tocca il terreno, si impenna e finisce sulla parte superiore della traversa, si accende poi una mischia in area, con Viola che conclude ma un difensore devia il pallone in angolo. Al 19’ la partita si sblocca: azione di Mancini sul lato sinistro, palla filtrante nel mezzo con Pegollo che si avventa e insacca alle spalle di Leon. Al 25’ tiro dal limite di Viola, Leon è bravo e devia in allungo. Al 36’ calcio di punizione di Piacentini, il portiere alza sopra la traversa. Al 45’ occasione in contropiede per Pegollo che calcia in diagonale ma Leon respinge. Al 46’ altra occasione in contropiede, Pegollo si presenta davanti al portiere e passa sulla sinistra all’accorrente D’Antongiovanni che non riesce a toccare la palla in rete. Termina con la vittoria del Camaiore e qualche rimpianto per un Castelnuovo comunque sempre vivo.