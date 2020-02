Sport



Un grande Castelnuovo stende la Massese

domenica, 9 febbraio 2020, 16:47

di mario ceccarelli

2-0



Castelnuovo: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci, Marganti, Ghafouri, Piacentini, El Hadoui. A disposizione: Berlingacci, Tortelli, Nelli, Turri, Galletti, Valiensi, Morelli, Bosi, Bettucci. Allenatore: Biggeri.



Massese: Baroni, Bonni, Materazzi, Degl'Innocenti, Mussi, Benedini, Zeqiri, Marcon, Kthella, Serrago, Manfredi. A disposizione: Gatti, Giomi, Di Renzone, Imperatrice, Biserni, Galloni, Piscopo, Vita. Allenatore: Gassani.



Arbitro: Masi di Pontedera, coadiuvato da Guddemi e Misson di Prato.



Reti: 26' Mussi autorete (C), 48' Piacentini (C).



Note: spettatori circa 200, una ottantina i tifosi ospiti. Giornata nuvolosa, terreno in condizioni sufficienti.

Per la ventiduesima giornata del campionato regionale toscano di eccellenza toscana a Castelnuovo Garfagnana si affrontano la squadra locale e la Massese. Un incontro importante in chiave salvezza per la formazione di casa, ospiti che invece sono ad un crocevia importante per decidere in maniera permanente a quale parte della classifica poter ambire.



La partita inizia a ritmi bassi, il terreno di gioco non permette grande giocate. Al 25' il primo vero impegno dell'estremo difensore di casa direttamente su punizione, tiro di Serrago forte ma centrale. Un minuto dopo punizione per i padroni di casa, tiro di Piacentini, deviazione in area di Mussi e rete del vantaggio per il Castelnuovo. Due minuti dopo contropiede ospite e ammonizione per gli ospiti, tiro di Degl'Innocenti e questa volta Leon si supera e mette in angolo. Il Castelnuovo ci prova nuovamente da punizione ma questa volta Baroni mette in angolo un tiro che sembrava più semplice. A pochi minuti dalla fine ancora Castelnuovo che crossa dalla destra, pallone per Inglese che tutto solo colpisce male di testa a due passi dalla porta e permette la deviazione di Baroni.



Primo tempo che i padroni di casa si aggiudicano grazie ai palloni da fermo, vero pericolo di questa partita. Massese che dopo la rete subita cerca di reagire ma perde di lucidità.

Nel secondo tempo ci si aspetta la reazione ospite, passano pochi minuti che invece è il Castelnuovo a sfruttare l'ennesima indecisione difensiva della Massese e con Piacentini raddoppia il vantaggio. La partita praticamente termina qui la Massese ci prova fino in fondo ma, tolta una rete annullata, fa davvero molto poco per ribaltare questa situazione. Partita vivace in tutto il secondo tempo ma il risultato non cambia.



Castelnuovo che ora torna a sperare nei play-out e conferma quanto di buono fatto nelle ultime partite, Massese che ora invece si trova in una posizione davvero complicata e, per il gioco mostrato quest'oggi, sembra essere entrata in un tunnel difficile da uscirne. A complicare la situazione tra sette giorni arriverà al 'Degli Oliveti' la capolista Pro Livorno.



A fine partita contestazione anche da parte dei tifosi bianconeri che erano rimasti ultimo baluardo di questa situazione ormai kafkiana.