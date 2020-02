Sport



Valdiserchio corsara ad Agliana, contro la Milleluci un netto 3-0

lunedì, 10 febbraio 2020, 13:50

Nella partita valevole per la decima giornata del girone B del campionato di Prima divisione femminile, le ragazze di coach Pucci protagoniste di un'ottima prova.



Biodepur Milleluci - Pallavolo Valdiserchio 0-3



(13-25, 19-25, 22-25)



Arbitro: Leka ALbert



Vittoria in trasferta per la formazione della valle del Serchio alla palestra Sestini in quel di Agliana, contro la Biodepur Milleluci, in una partita ben condotta e scandita da buoni turni di battuta.



Le ospiti partono subito forte e lasciano solo 13 punti alle avversarie nel primo set. Dopo aver vinto anche il secondo (19-25), la partita si fa più combattuta nel terzo, nel quale però le ragazze di Pucci hanno comuque la meglio, e alla fine il punteggio segna 22-25. Uno 0-3 che porta ossigeno in classifica, che vede adesso la Valdiserchio al sesto posto con 16 punti, esattamente a metà, con la Libertas Ponte a Moriano che comanda a 30 punti (10 vittorie su 10 gare) e Pallavoo Buggiano fanalino di coda a 3 punti.



Sconfitta interna invece per l'altra squadra che partecipa al Campionato di prima divisione femminile, ma nel girone A.



Pallavolo Valdiserchio - Fanball Robur Apuania 1-3



(25-19, 21-25, 23-25, 22-25)



Al Palasport di Borgo a Mozzano le ragazze di coach Misale si arrendono alla prima della classe, che dopo dieci giornate conduce adesso con 27 punti. Per le borghigiane quinto posto con 20 punti, in una classifica molto corta che vede quattro squadre (dalle seconda alla quinta) racchiuse in soli due punti.



G. B.