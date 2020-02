Vola la Juniores del Castelnuovo: batte l’Atletico Lucca ed entra in zona play-off

Altri articoli in Sport

domenica, 16 febbraio 2020, 19:54

Tutto secondo i favori del pronostico in alta classifica del torneo U.I.S.P. della Garfagnana, con le prime quattro che hanno ormai scavato un solco irrecuperabile. Lotta furibonda ed equilibrata per il primo posto, con 3 squadre racchiuse in 3 punti

domenica, 16 febbraio 2020, 18:45

Ha un sapore amaro il primo 0-0 interno stagionale del River Pieve, scivolato a -4 dalla capolista Prato 2000 dopo il match con il pericolante Lanciotto. I ripetuti attacchi dei biancorossi, specialmente nella ripresa, si sono infranti sull’arcigna difesa fiorentina che si avvicina così alla soglia della salvezza diretta

domenica, 16 febbraio 2020, 17:17

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Castelnuovo sul campo della Virtus Viareggio, in una partita giocata sul terreno sintetico di Romagnano

domenica, 16 febbraio 2020, 17:14

Niente da fare per il GhivizzanoBorgo in quel di Casale Monferrato: al “Palli” si impongono per 3-1 i locali che restano così a -3 dalla testa del girone, da stasera occupata dalla Lucchese, mentre i biancorossi rimangono sì, a loro volta, distanti tre punti dalla salvezza diretta ma vengono agganciati...

domenica, 16 febbraio 2020, 13:10

In una splendida giornata di sole e con una numerosa partecipazione si è svolta a Agliana (Pistoia) la trentaquattresima edizione della “Scarpinata I’ Granocchio” organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese e il Circolino Arci San Niccolò sulla distanza di km 13 per i competitivi e dove al via si sono presentati...

sabato, 15 febbraio 2020, 18:10

Smaltita la delusione della semifinale di Coppa Toscana, il New Team sale in testa al campionato grazie al successo contro i Diavoli Rossi Filicaia, rimasto comunque sul gradino più alto del podio in coabitazione con Luca Satti e compagni a quota 38 punti