Volley Barga Coppo Team: i risultati del week-end

martedì, 4 febbraio 2020, 08:14

Under 12

Valdiserchio - Volley Barga 0-3

(15/25 - 12/25 - 16/25)

Ancora una bella prova per le "ragazzine terribili" allenate da Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini che hanno espugnato nel derby il campo delle cugine del Valdiserchio per 3 sets a 0. Con un gruppo ridotto all'osso a causa dell'influenza che ha costretto a letto diverse atlete, la formazione scesa campo aveva tra le proprie fila alcune bimbe nate nel 2010 che nonostante la loro giovane età e la poca esperienza hanno fatto a pieno il loro dovere per centrare l'obbiettivo della vittoria.

Prossimo incontro domenica 16 febbraio a Monsummano

3° divisione giovanile

Volley Barga - Porcari 3-0

(25/23 - 25/12 - 25/18)

Comincia bene per la formazione del Volley Barga Coppo Team il torneo di 3° divisione.

Nella palestra di Fornaci di Barga le ragazze allenate da Mirko Rossi e Selena Zalella hanno avuto la meglio sulla squadra del Porcari per 3 sets a 0. Il coach barghigiano può essere soddisfatto delle sue atlete che hanno intessuto buonissime trame di gioco e sono rimaste concentrate per tutta la durata dei 3 set.

Prossimo impegno sabato 8 febbraio a Viareggio contro lo Jenco.

Play off under 16



Nottolini- Barga 3-0

(25/13 - 25/14 - 25/23)



I quarti di finale vedono impegnata la formazione under 16 al Palapiaggia di Capannori contro la formazione della Nottolini, squadra composta da una selezione di atlete provenienti dalle province di Lucca e Pistoia, due delle quali militavano la scorsa stagione nel Volley Barga Coppo Team.

Una formazione schiacciasassi che intimorisce le ragazze di coach Magistrelli che entrano in campo molto contratte. I primi 2 set si giocano sul fondamentale della battuta che annichilisce la formazione di Barga non abituata agli spazi del Palazzetto. Nel terzo set la coach Magistrelli riesce a far reagire la propria formazione, ne nasce un set combattuto che si chiude con un inaspettato 25-23.

Persa l'andata adesso le due formazioni si incontreranno domenica 9 febbraio a Fornaci per la gara di ritorno dove la formazione di Barga giocando con meno timore potrà regalarsi una bella gara.