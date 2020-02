Sport



Volley Barga, vince la prima divisione

venerdì, 28 febbraio 2020, 11:49

Prima divisione



Volley Barga - Garfagnana 3-1

(25/20 - 25/9 - 19/25 - 25/9)



Torna alla vittoria la squadra di prima divisione del Volley Barga che vince 3-1 il derby contro il Garfagnana. Gara discontinua da parte della formazione di casa che fa arrabbiare l'allenatrice Elisa Nobili perché in prospettiva della seconda parte del campionato la squadra non può permettersi di regalare niente a nessuno. La compagine di Barga ha una rosa competitiva, prova ne è il fatto che quando le ragazze sono concentrate non ce n'è per nessuno.



A causa del corona virus, la fipav ha sospeso tutte le gare del fine settimana, perciò sotto con gli allenamenti in attesa di tornare in campo il prima possibile.