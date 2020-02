Sport



Volley Barga, vince l'under 12

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:48

Progetto giovani Seconda Divisione



Volley Barga-Viviquercioli 0-3

(15/25 - 24/26 - 14/25)



Scontro contro la prima del girone per la formazione di seconda divisione del volley Barga. La squadra di casa è una formazione sperimentale in gran parte composta dal gruppo dell'under 16 che in questo campionato deve far fare esperienza anche a chi ha avuto meno spazi finora. Proprio per questo motivo nonostante la sconfitta severa, si intravedono ampi margini di miglioramento, chi invece esperienza già ce l'ha deve ovviamente sempre metterla a disposizione della squadra ... cosa che forse oggi è mancata.



Terza Divisione giovanile



Volley Fenice Pistoia - Volley Barga 3-0

(25/16 - 25/16 - 25/15)



Sconfitta per la squadra nel 3 incontro del torneo di terza divisione giovanile. La squadra allenata da Mirko Rossi e Selena Zanella ha lottato e in alcuni frangenti si e' portata anche avanti nel punteggio ma alla fine ha dovuto cedere le armi in tutti e 3 i set disputati nell'incontro. Il coach barghigiano continua con pazienza nel lavoro di preparazione della squadra che disputera' il prossimo anno il campionato under 16.



Under 12



Volley Barga - Nottolini Volley 3-0

(25/12 - 25/20 - 25/18)



Si conclude con una bella prestazione la prima fase del campionato Under 12 del Volley Barga. Le bimbe di Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini hanno infatti sconfitto per 3-0 la Nottolini di Capannori terminando questa prima fase con un onorevolissimo 2 posto in classifica dietro al Monsummano. La stagione proseguira' ora con la disputa di un nuovo girone la cui composizione sara' resa nota al piu' presto da parte del Comitato Appennino.