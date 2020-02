Sport



Week-end amaro per le formazioni del Volley Barga

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:16

Week-end amaro per le formazioni del Volley Barga Coppo Team che escono tutte sconfitte dalle gare del fine settimana.



Prima divisione



Volley Barga - Ponte a Moriano 1-3



(21/25 - 25/17 - 13/25 - 14/25)



L'ultima partita della prima fase del girone di prima divisione si è chiusa con una sconfitta casalinga per 1-3 contro l' imbattuta formazione di Ponte a Moriano.



La formazione di Barga ha lottato ed è riuscita a vincere un set alla capolista che ad oggi contava solo un set perso sui 29 giocati. Una partita che le ragzze sapevano essere molto difficile per la qualità delle avversarie, ma che hanno saputo affrontare senza mollare mai. Buone le sensazioni quindi per prepararsi ad affrontare gli ultimi scontri del girone con le dirette avversarie di classifica. Sabato 8 a Lucca contro il Kriva Pantera.



Under 16



Volley Barga--Nottolini 0-3



(17/25 - 20/25 - 14/25)



Con la gara di ritorno contro la Nottolini, finisce la corsa della formazione under 16 che si è arresa lottando alla formazione di Capannori. Un grande grazie alle bimbe che oggi, a differenza dell'andata, hanno messo in campo grinta, deteminazione, ed hanno dato vita ad un incontro emozionante e vivace dove hanno tenuto testa alla possibile vincitrice finale.



Il coach Sabrina Magistrelli deve ritenersi soddisfatta del lavoro svolto su questo gruppo, che proseguirà la seconda parte dell'anno prendendo parte ad un campionato di seconda divisione progetto giovani che prenderà il via giovedi 13 a Massa contro il Robur.



Le allenatrici e le giocatrici di questa squadra devono essere orgogliose e fiere del risultato ottenuto in questo campionato. Dopo le partenze di alzatrice e centrale l'estate scorsa, essere riuscite a ricompattare la squadra e condurre il girone dalla prima giornata all'ultima sono sintomo di grande carattere e voglia di ,,, non mollare mai...



Terza divisione progetto giovani



Jenco Volley - Volley Barga 3 -1



(25/19 - 22/25 - 25/13 - 31/29)

Dopo la vittoria nella prima partita del campionato di terza divisione le bimbe allenate da Mirko Rossi e Selena Zanella erano impegnate a Viareggio contro lo Jenco.

La formazione esce sconfitta dall'incontro per 3 a 1 ma analizzando i parziali si può notare quanto la gara sia stata combattuta.

Le avversarie anche se più dotate fisicamente, non hanno dominato la gara, Barga ha però alternato momenti di ottimo livello a periodi di black uot totale con molti errori specialmente in battuta ai quali si è aggiuntol'handicap della palestra con tetto basso a cui la formazione di Barga non è abituata.

Il giovane gruppo di atlete inizia comunque a mostrare una varietà di colpi che di partita in partita va aumentando dando risalto al lavoro che in ogni allenamento viene portato avanti.

La squadra però deve mantenere il giusto equilibrio tra grinta, concentrazione e razionalità, caratteristiche che aiutano a limitare gli errori.