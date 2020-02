Sport



Zona cesarini fatale ai Diavoli Neri Gorfigliano sul campo del Candeglia

domenica, 9 febbraio 2020, 19:18

di michele masotti

4-2

Candeglia: Corsini (53’Giulio Capecchi), Livi, Mazzei, Agostiniani, Carlesi, Lapenta, Fedi (77’Ndiaye), Chafiq (82’Paperetti), Bartoletti, Giacomo Capecchi (50’Pagnini) e Barozzi A disposizione: De Rose, Farci e Roggi Allenatore: Borrelli

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Santini, Gemma, Pennucci, Tonelli, Gianluca Cassettai (3’Biagiotti), Ceccarelli, Monaco, Micchi, Crudeli e Kongne (55’Fontanini) A disposizione: Granai, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Latini di Empoli

Marcatori: 4’Bartoletti, 47’Fedi, 51’ e 60’Monaco, 83’ e 92’Pagnini

Note: Espulso all’82’Carvajal. Ammoniti Gemma, Monaco, Biagiotti, Bartoletti, Giacomo Capecchi e Fedi

Una doppietta di bomber Pagnini, stranamente partito dalla panchina, fa felice il suo Candeglia costringendo i Diavoli Neri al terzo stop consecutivo. Passo falso che fa male per i ragazzi di Alessandro Cassettai, anche oggi alle prese con delle assenze importanti, dopo essere riusciti a rimontare in avvio di secondo tempo il duplice svantaggio iniziale. I pistoiesi compiono un passo pesante sulla strada che conduce alla salvezza diretta, mentre il team dell’alta Garfagnana resta al quintultimo posto. Domenica che ha lasciato degli strascichi tra le fila di Pennucci e compagni, come l’infortunio patito in avvio da capitan Gianluca Cassettai e l’espulsione nel finale del portiere Carvajal.

Gli assenti di giornata tra gli ospiti rispondono ai nomi di Piagentini, Pedri, Orsetti, Morelli, Granai e lo squalificato Touray. Al 4’ locali già in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Carlesi centra di testa la traversa, sulla ribattuta si avventa Bartoletti che in due tentavi riesce a superare l’estremo difensore ospite. All’alba della seconda frazione il Candeglia trova nuovamente la via della rete. Il lancio dalla trequarti di Chafiq coglie di sorpresa la difesa garfagnina, favorendo così l’inserimento di Fedi che non sbaglia. L’infortunio del portiere titolare Corsini segna una svolta nella partita dei Diavoli visto che il subentrato Capecchi non si dimostra irreprensibile sulle due conclusione scoccate dalla distanza di Monaco. La doppietta del centrocampista ex Pietrasanta vale il momentaneo 2-2 a mezzora dalla fine.

In parità gli ospiti commettono due ingenuità che il subentrato Pagnini concretizza, salendo così a quota nove nella classifica marcatori.

Nella settima giornata di ritorno i Diavoli ospiteranno il Serricciolo, quarta forza del campionato che alimenta sempre qualche flebile speranza di promozione diretta visti gli otto punti di ritardo dalla capolista Capezzano.