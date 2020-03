Sport



Batosta per il Castelnuovo: il Tau Calcio cala la cinquina

domenica, 1 marzo 2020, 17:51

di simone pierotti

5-0

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Benedetti, Pratesi, Mengali (41’ s.t. Antoni), Maccagnola (36’ s.t. Magini), Rossi (30’ s.t. Matteoni) A disp.: Di Biagio, Fanani, Lucchesi, Frugoli, Chianese, Riccomini All.: Cristiani

CASTELNUOVO: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni (15’ s.t. Casci), Pieroni, Lavorini, El Hadoui (1’ s.t. Galletti), Marganti (1’ s.t. Morelli), Nardi (25’ s.t. Ghafouri), Piacentini, Bosi (35’ s.t. Nelli) A disp.: Farioli, Bachini, Turri, Valiensi All.: Biggeri

Arbitro: Federico Leoni di Pisa

Marcatori: 16’ p.t. Rossi, 35’ p.t. Mengali, 29’ s.t. Fedi, 47’ s.t. Magini, 49’ s.t. Benedetti

Note: Ammonito Inglese

La trasferta di oggi presentava molte difficoltà per il Castelnuovo, con un Tau Calcio in grande forma e lanciatissimo ai vertici della classifica, e sul veloce campo sintetico di Altopascio, che ha esaltato alla perfezione le rapide trame di gioco. La resistenza dei gialloblu è durata ben poco, appena 16 minuti, e da quel momento non sono riusciti a costruire una reazione valida. Solo nella prima parte della ripresa è aumentata la forza offensiva, purtroppo sterile a parte una traversa di Piacentini ma alla distanza la forza del Tau Calcio si è fatta sentire. Il 5-0 finale resta tuttavia una punizione troppo pesante per l’impegno profuso in campo: non cambia comunque l’obiettivo finale, con la salvezza che passerà dai prossimi fondamentali scontri diretti, in particolare dall’incontro dell’8 marzo contro il Montecatini.

Eppure la partenza del Castelnuovo aveva fatto presagire ad una gara viva e frizzante. Al 14’ si segnala un diagonale di El Hadoui che Citti para a terra. Al 16’ il Tau Calcio passa: cross di Benedetti dalla sinistra e Rossi gira di testa, il pallone si insacca dopo aver toccato il palo. Al 22’ tiro dal limite di Marganti che un difensore smorza, Bosi si avventa sulla deviazione ma non arriva in tempo. Al 24’ cross dalla tre quarti per Mengali che svetta e colpisce di testa in perfetta solitudine ma il pallone esce a lato. Al 30’ Maccagnola calcia dal limite dell’area senza trovare il bersaglio. Al 35’ il Tau raddoppia grazie ad una perfetta girata in area di Mengali che trova un diagonale imparabile. Al 40’ conclusione di Benedetti dal limite, Leon è bravo a deviare. Al 45’ Citti blocca una punizione di Nardi. Nel secondo tempo mister Biggeri cerca la svolta con due sostituzioni al 1° minuto e la terza già al 15°: la mossa sembra sortire qualche effetto. Al 2’ bella conclusione di Piacentini che si stampa sulla parte superiore della traversa. Al 7’ break dei locali con Rossi da fuori area, Leon devia. All’11’ girata di testa di Mengali e palla alta sopra la traversa. Al 24’ Mengali si inserisce su un disimpegno della retroguardia gialloblu, prova a dribblare Leon ma il pallone carambola sul fondo. Il Castelnuovo non impensierisce gli avversari che crescono alla distanza. Al 29’ azione insistita nell’area degli ospiti, Leon salva su Mengali ma non può nulla sulla bella rovesciata di Fedi da pochi metri. Il Castelnuovo ci prova comunque con orgoglio e costruisce una bella conclusione di Coselli, deviata da un difensore in angolo, e un bel tocco in anticipo di Ghafouri che colpisce il palo. Ci si mette anche la malasorte. A tempo scaduto il Tau dilaga. Al 47’ 4-0 grazie ad un preciso calcio di punizione del giovane Magini, seguito dal 5-0 di Benedetti che sfrutta una fortunosa carambola del pallone in anticipo sulla difesa.