Cefa Basket, stagione finita: la Fip chiude tutti i campionati regionali

venerdì, 27 marzo 2020, 15:49

La Gazzetta del Serchio ha svolto un’inchiesta nel mondo del calcio dilettantistico della Valle del Serchio, per capire come gli addetti ai lavori stanno vivendo questo momento difficile

martedì, 10 marzo 2020, 13:25

Il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà nella nuova data che è stata individuata e fissata dal 18 al 20 giugno prossimi, dopo il rinvio dalla data originaria, in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19

lunedì, 9 marzo 2020, 16:02

L'emergenza Coronavirus continua a spaventare ed a caratterizzare fortemente tutta la nostra penisola ed, appunto, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso in questi minuti di prorogare lo stop, precedentemente fissato per il 15 marzo, fino al 3 aprile

domenica, 8 marzo 2020, 12:32

Il gruppo podistico dei Marciatori Morianesi sono stati presenti a Careggine alla "Ciaspolata della Garfagnana – Sulle nevi delle Alpi Apuane" trasformata dagli organizzatori, per la carenza di neve e dopo un rinvio nella “Scarpinata della Garfagnana”, dove si sono cimentati in una passeggiata nei boschi del Monte Cima in...

sabato, 7 marzo 2020, 19:57

In base alle direttive del Governo italiano anche il campionato U.I.S.P. della Garfagnana osserverà obbligatoriamente un periodo di sosta che si spera possa essere limitato alla scadenza del decreto il 15 marzo prossimo

giovedì, 5 marzo 2020, 21:14

Quella di oggi è stata una lunga giornata per le società sportive della Valle del Serchio, in particolare quelle calcistiche che presentano il maggior numero di tesserati: emanato il decreto ministeriale, non poche erano le preoccupazioni dei responsabili delle varie associazioni