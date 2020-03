Emergenza Coronavirus: prorogato lo stop per il calcio dilettantistico

Altri articoli in Sport

domenica, 8 marzo 2020, 12:32

Il gruppo podistico dei Marciatori Morianesi sono stati presenti a Careggine alla "Ciaspolata della Garfagnana – Sulle nevi delle Alpi Apuane" trasformata dagli organizzatori, per la carenza di neve e dopo un rinvio nella “Scarpinata della Garfagnana”, dove si sono cimentati in una passeggiata nei boschi del Monte Cima in...

sabato, 7 marzo 2020, 19:57

In base alle direttive del Governo italiano anche il campionato U.I.S.P. della Garfagnana osserverà obbligatoriamente un periodo di sosta che si spera possa essere limitato alla scadenza del decreto il 15 marzo prossimo

giovedì, 5 marzo 2020, 21:14

Quella di oggi è stata una lunga giornata per le società sportive della Valle del Serchio, in particolare quelle calcistiche che presentano il maggior numero di tesserati: emanato il decreto ministeriale, non poche erano le preoccupazioni dei responsabili delle varie associazioni

giovedì, 5 marzo 2020, 18:09

La notizia era già nell'aria ma, da pochi minuti, è arrivata l'ufficialità. Infatti, nel comunicato regionale, si evince che i nostri campionati dilettantistici (dall'eccellenza alla terza categoria) saranno sospesi fino al 15 marzo compreso a causa dell'emergenza Coronavirus che sta caratterizzando tutta Italia come tutto il mondo in generale

giovedì, 5 marzo 2020, 14:32

L’emergenza Coronavirus ha costretto saggiamente la Lega Nazionale Dilettanti ha disporre il rinvio totale delle partite in programma domenica 8 marzo per quanto concerne i gironi A-E-G-H-I

giovedì, 5 marzo 2020, 11:35

Posticipata a data da destinarsi la gara toscana organizzata da Organization Sport Events, inizialmente in programma per il 13 e 14 marzo, valida come primo appuntamento del tricolore rally ACI Sport