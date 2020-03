Sport



Ennesimo trionfo per il GP Parco Alpi Apuane, campione regionale 2020 di cross

lunedì, 2 marzo 2020, 15:40

di michele masotti

Il dominio del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde sulla corsa campestre regionale non conosce interruzioni. Per il nono anno consecutivo, infatti, il sodalizio del presidente Graziano Poli ha potuto fregiarsi del 9° titolo toscano di specialità, arricchito anche dalla brillante affermazione nella categoria Juniores. È stato Empoli il teatro dove è andato in scena l’ennesima domenica da ricordare negli annali una delle società sportive più vincenti di tutta la provincia di Lucca.

Per quanto concerne il settore assoluto, la classifica finale recita così: 1° Parco Alpi Apuane (7 punti), 2° Atletica Castello (17), 3° Orecchiella Garfagnana (37), 4° Up Policiano (41), 5° Toscana Atletica Futura (53), 6° La Galla Pontedera (55) e 7°Podistica Castelfranchese (62). Queste prime sette società sono quelle che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale in programma domenica 15 a Campi Bisenzio. Nella categoria Juniores, invece, il successo biancoverde è giunto totalizzando 6 punti, con il podio completato da Toscana Atletica Futura (13) e Atletica Camaiore (28). La gara, valida anche come campionato toscano individuale, è stata vinta dal ruandese Siragi Rubayita (Atletico Castello), seguito dal portacolori del Parco Alpi Apuane Omar Bouamer, laureatosi così campione toscano, mentre sul terzo gradino del podio è salito Simon Rugut Kipngetich (Toscana Atletica). Top five completata dagli altri due apuani Alessio Terrasi, medaglia d’argento complessiva, e Paolo Turroni, bronzo per lui, colorando così interamente di biancoverde il podio individuale.

Meritevoli di citazione anche i piazzamenti ottenuti da Giorgio Scialabba (7°), Carlo Pogliani (8°), Giacomo Verona (16°) e Matteo Coturri, settimo nella categoria riservata alle “Promesse”. Per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde la fantastica tripletta ottenuta tra gli “Assoluti”, è stata bissata anche negli “Juniores” con l’oro di Francesco Guerra, la medaglia di argento Ivan Antibo e il bronzo di Gioele Alari.