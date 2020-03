Sport



Il Parco suona la nona sinfonia a Empoli

lunedì, 2 marzo 2020, 10:49

Storico week-end in caso biancoverde dove la squadra assoluta è riuscita ad aumentare a nove i successi assoluti in regione al campionato di corsa campestre. Nono titolo di società, Omar Bouamer campione regionale assoluto, Alessio Terrasi d’argento e la squadra Juniores composta da Francesco Guerra, Gioele Alari e Ivan Antibo (oro, argento e bronzo nella prova di categoria) sono i risultati raggiunti a Empoli Domenica 1 Marzo, il tutto di ottimo auspicio per la finale nazionale di Campi Bisenzio di Domenica 15 Marzo. Non solo corsa campestre, ma anche strada. A Fucecchio, alla “Run 10K Fucecchio”, argento assoluto per Joash Koech Kipruto, quarto posto per Jilali Jamali e ottime prove per Nicola Ciardelli, Stefano Bascherini, Alberto Giannoni, Massimo Mennini, Igor Marracci, Daniele D’Andrea, Enrico Manfredini, Luciano Bianchi, Francesco Frediani, Rocco Cupolo, Andrea Pardini, Ludmillo Dal Lago, Gianfranco De Santis, Roberto Peri e Luca Biscioni; a Prato, al “Trail di Monte Maggiore”, ottimo quinto posto per Giulia Bordina e buone prove per Luca Linari e Andrea Meschi; a Ellera, al “Trail di Ellera”, ottimo bronzo assoluto per Roberto Ria e oro di categoria per Daniele Sandroni (4 assoluto).