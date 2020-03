Sport



La juniores del Barga pareggia 2-2 a Fornacette

lunedì, 2 marzo 2020, 10:00

2-2



BARGA: Togneri, Poletti, Lazzarini, Lahrchim, Bonomini (Marchiori), Bondielli, Marchi M., Pennucci (Mannini), Shehu, Moscardini (Bertoncini), Ghafouri. Reti: Shehu - Moscardini



La squadra Juniores del Barga pareggia per 2-2 sul terreno del Fornacette, quarta forza del campionato, ricevendo a fine partita i complimenti degli avversari per l'ottima prestazione. I ragazzi di Francesco Notini sfoderano una prova di carattere condita con ottime trame di gioco; i pisani partono subito forte e si portano in vantaggio, ma gli azzurri hanno una pronta reazione che li porta prima al pareggio con un bel gol di Samuele Shehu, ed addirittura al vantaggio con una bella rete di Moscardini.



I pisani sono in difficoltà ma reagiscono ed arrivano al pareggio che sancisce la fine delle ostilità.



Come detto il Barga mette in grave difficoltà la squadra pisana dimostrando tutta la sua potenzialità, nonostante gli azzurri siano una delle fomazioni più giovani dell' intero girone provinciale Juniores.