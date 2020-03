Sport



Promozione, rinviate per campo impraticabile le partite di River Pieve e Pieve Fosciana

domenica, 1 marzo 2020, 15:58

di michele masotti

Domenica calcistica dal destino analogo per River Pieve e Pieve costretta, entrambe per impraticabilità dei rispettivi campi, a rinviare i loro impegni previsti per la venticinquesima giornata. I “millionarios” della Garfagnana, impegnati nel duello con il Prato 2000 per la vittoria del campionato, avrebbero dovuto vedersela al “Nardini” contro la Larcianese mentre la formazione di Fracassi era attesa dalla delicata trasferta di Quarrata. La prima data possibile per disputare i recuperi potrebbe essere quella di mercoledì 11 aprile.

In River Pieve-Larcianese il fischietto piacentino Gresia ha constato le pesanti condizioni del terreno garfagnino optando, non senza qualche mugugno della squadra pistoiese, per il rinvio. Stesso modus operandi al “Raciti” di Quarrata dove capitan Biagioni e compagni si sarebbero dovuti giocare 90’ minuti importanti nell’economia di questo rush finale.

Domenica prossima il River Pieve, sempre privo dunque dello squalificato Filippi, sarà di scena in casa del Viaccia, quinta forza del campionato, mentre il Pieve Fosciana, costretto a rinunciare agli squalificati Babboni e Bacci, ospiterà al “Guido Angelini” l’imprevedibile Lampo.

Di seguito pubblichiamo i tabellini delle due partite che si sarebbero dovute disputare.





River Pieve: Decanini, Benassi, Angeli, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli e Fananini A disposizione: Mirco Micchi, Rugani, Mattei, Petrucci, Rossi, Haoudi, Ferrari e Turri Allenatore: Edoardo Micchi

Larcianese: Carli, Porciani, Simoncini, Giannelli, Pinto, Giari, Volpi, Borselli, Aldrovandi, Guarisa e Rizzo A disposizione: Carapezza, Recchi, Fagni, Tani, Kazazi, Cacciapuoti, Manuli, Pellicci e Bonfanti Allenatore: Claudio Targetti

Arbitro: Gresia di Piacenza (Assistenti Cuppone e Tranchida di Pisa)





Quarrata Olimpia: Fedele, Fabozzi, Mangoni, Raimondo, Rocchetti, Felici, Benedetto, Cortonesi, Cutini, De Gori e Stasi A disposizione: Cardillo, Nappini, Bonfanti, Barontini, Fuschetto, Tito, Pagnini, Paolini e Morelli Allenatore: Riccardo Agostiniani

Pieve Fosciana: Carpita, Lucchesi, Gioele Giusti, Parmigiani, Biagioni, Pieri, Daniele Dini, Umberto Barsanti, Alfredini, Odoardo Giusti e La Rosa A disposizione: Casci, Teani, Boggi, Luca Barsanti, Motroni, Tulipano, Angelini, Triti e Sanchez Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Lotti di Empoli (Assistenti Romano e Cauteruccio di Firenze)