Punto terza categoria: un "cucchiaio" di Landucci decide il derby, Fornaci corsaro a San Vito

Altri articoli in Sport

sabato, 29 febbraio 2020, 20:29

Prosegue il connubio in vetta alla classifica tra Cascio e MGS City, segno di una stagione equilibrata ed avvincente come non mai. Il Cascio passa 3-0 sul campo di un combattivo Amatori Vicas grazie alla doppietta di Claudio Fabbiani e alla rete di Marco Venanzi

sabato, 29 febbraio 2020, 15:18

Campionato di Eccellenza alle fasi cruciali con il Castelnuovo che cerca punti pesanti per rimanere in zona play – out. Non sarà facile domani, domenica 1° marzo, sul campo di Altopascio contro il Tau Calcio, società ambiziosa e squadra lanciatissima che cerca conferme play – off

venerdì, 28 febbraio 2020, 11:49

Torna alla vittoria la squadra di prima divisione del Volley Barga che vince 3-1 il derby contro il Garfagnana

venerdì, 28 febbraio 2020, 08:55

Il settore amatori porta in alto il vessillo del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde nel circuito regionale di corsa campestre “Gran Prix Toscana C.S.I”, sviluppatosi su quattro prove nel periodo tra novembre e febbraio. San Rossore, Pistoia, Marina di Massa e Filecchio sono stati i teatri di una competizione...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:58

Idea Pieroni sorprende ancora. Dopo i progressi delle ultime settimane, la saltatrice in alto della Virtus Lucca si migliora ancora e a Minsk, nel corso di un meeting internazionale che la vedeva vestire la maglia della nazionale, vola a 1,90

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:48

Si conclude con una bella prestazione la prima fase del campionato Under 12 del Volley Barga. Le bimbe di Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini hanno infatti sconfitto per 3-0 la Nottolini di Capannori terminando questa prima fase con un onorevolissimo 2 posto in classifica dietro al Monsummano