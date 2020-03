Sport



Serie D, altra settimana di stop per il Ghiviborgo

giovedì, 5 marzo 2020, 14:32

di michele masotti

L’emergenza Coronavirus ha costretto saggiamente la Lega Nazionale Dilettanti ha disporre il rinvio totale delle partite in programma domenica 8 marzo per quanto concerne i gironi A-E-G-H-I. Niente partite a porte chiuse, quindi, per Lucchese, che avrebbe dovuto affrontare il Prato, e GhiviBorgo che avrebbe dovuto ricevere al “Delle Terme” la visita di una Sanremese in grave crisi. In attesa di capire cosa accadrà con la Viareggio Cup, sempre più a rischio cancellazione a causa del Covid-19, il calendario, salvo contrordini e sviluppi dell’attuale emergenza, prevede il ritorno in campo domenica 22 marzo con il turno che prevedrà Verbania-Lucchese e Prato-GhiviBorgo.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale con cui è stato sancito l’ulteriore stop ai campionati:

Il Dipartimento Interregionale,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

- considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di

diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

- considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, necessita di tempi tecnici particolari;

- vista l’imminenza delle gare programmate;

DISPONE:

il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I a data da destinarsi.

DELIBERA:

L’annullamento di tutti i recuperi programmati con Comunicato Ufficiale n.106 del 3/3/2020 dall’11/3/2020 al 1°/4/2020, riservando una nuova calendarizzazione attraverso nuovo specifico Comunicato Ufficiale.

Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o

Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.