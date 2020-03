Trofeo Avis, Burchielli (Orecchiella) secondo tra i veterani

Altri articoli in Sport

domenica, 1 marzo 2020, 18:40

In una domenica calcistica piovosa caratterizzata da campi ai limiti della praticabilità abbiamo assistito all'ennesima vittoria della corazzata Vagli che mantiene il primo posto. Vittoria devastante del Barga sul fanalino di coda Filettole, pareggio sulla carta buono per il Pontecosi di mister Mugnaini che però ha subito il gol al 94'.

domenica, 1 marzo 2020, 18:39

Il derby garfagnino Molazzana-Diavoli Neri Gorfigliano della ventiquattresima di Prima Categoria ha regolato emozioni e gol a grappoli che ha certamente divertito gli spettatori presenti

domenica, 1 marzo 2020, 17:51

La trasferta di oggi presentava molte difficoltà per il Castelnuovo, con un Tau Calcio in grande forma e lanciatissimo ai vertici della classifica, e sul veloce campo sintetico di Altopascio, che ha esaltato alla perfezione le rapide trame di gioco

domenica, 1 marzo 2020, 15:58

Domenica calcistica dal destino analogo per River Pieve e Pieve costretta, entrambe per impraticabilità dei rispettivi campi, a rinviare i loro impegni previsti per la venticinquesima giornata

domenica, 1 marzo 2020, 12:27

Partita bellissima al Nardini, interpretata da due squadre ben messe in campo che hanno dimostrato di avere la posizione di classifica attuale. La Massese parte forte con un centrocampo ben orchestrata dalla coppia Bonati/Pasque e pericolosa in attacco con Marangon, infatti al 15’ un pallone sporco in area causa il...

sabato, 29 febbraio 2020, 20:29

Prosegue il connubio in vetta alla classifica tra Cascio e MGS City, segno di una stagione equilibrata ed avvincente come non mai. Il Cascio passa 3-0 sul campo di un combattivo Amatori Vicas grazie alla doppietta di Claudio Fabbiani e alla rete di Marco Venanzi