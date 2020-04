Sport



“È solo un time-out”: in un video il messaggio di speranza degli Esordienti 2007 del Castelnuovo

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:35

di simone pierotti

“E’ solo un time-out” e l’hashtag #andrà tutto bene accompagnano un video realizzato dalla squadra Esordienti 2007 del Castelnuovo Garfagnana. Un modo originale, reso possibile da una tecnologia mai tanto amata e preziosa come oggi, per sentirsi uniti in un abbraccio virtuale con un messaggio di speranza e di buoni propositi per il futuro.

Il video, realizzato in maniera altamente professionale grazie all’azienda sponsor Smai Computers di Pieve Fosciana del dirigente gialloblu Riccardo Bechelli, nasce da un’idea di mister Michele Nazzicone e dai dinamici dirigenti Riccardo Bechelli e Giovanni Corrieri, e vede protagonisti i due allenatori Francesco Fiori e Michele Nazzicone e tutti i giovani atleti, ciascuno impegnato in una serie di palleggi e virtuosismi tecnici, tutti uniti da un ideale “filo”, ovvero un pallone che passa di piede in piede.

Bello il risultato del lavoro fatto, ma bello soprattutto il messaggio di speranza lanciato al mondo intero e allo sport, come ci spiega il vice presidente della società e responsabile della scuola calcio Dino Dini: “Voglio ringraziare la nostra squadra esordienti ed i nostri amici nonchè preziosi dirigenti Riccardo Bechelli e Giovanni Corrieri, oltre la Smai Computers ovviamente per quanto realizzato. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, è un bel contributo a rimanere uniti e fiduciosi in attesa che tutto torni alla normalità”.

A proposito, come state vivendo questa “quarantena” come società sportiva? “Come si evince dal video, questo periodo è solo un time-out, ripartiremo con maggiore e rinnovato entusiasmo. Personalmente sono rimasto costantemente in contatto con allenatori, dirigenti, ragazzi e gli stessi responsabili di Empoli F.C., società alla quale siamo affiliati. Noi, di comune accordo col presidente Paolo Lenzi e tutto il consiglio societario, siamo stati concordi nel sospendere l’attività fin dai primi momenti, anticipando perfino la F.I.G.C. Detto tra noi, ci saremmo fermati in ogni maniera: prima di tutto viene la salute pubblica, lo sport è l’ultima ruota del carro”.

Qua entriamo in un terreno “spinoso”, che sta dando adito a tante discussioni negli ultimi giorni: come e quando si uscirà da questo momento di emergenza? Quando ritieni che si possa tornare a vedere rotolare il pallone sul campo? Conoscendo Dino Dini, non ci crediamo che sia tipo da fermarsi … “In effetti non mi sono affatto fermato, ma lo faccio con i mezzi consentiti, ovvero internet, social, telefono, computer. Stiamo lavorando e programmando il futuro anche da casa. Quando rivedremo il campo da gioco? Io sono un geometra, un dirigente sportivo e un genitore: non sono in grado di rispondere ad una domanda del genere ma nessuno lo è, pertanto non do molto peso ai tanti articoli e commenti che quotidianamente vari addetti ai lavori fanno, ribadisco, per me e per tutta la nostra società, la cosa primaria è la salute di tutti, solamente quando saremo in grado di essere in sicurezza riprenderemo”.

Non puoi rispondere, ma secondo te sarà un’attesa lunga o meno? “Io mi attengo ai fatti e la realtà è molto complicata. All’allarme sanitario, che rappresenta il nostro primo pensiero, si è aggiunto l’allarme sociale ed economico. Personalmente invito tutti a contribuire al superamento del primo allarme, rimanendo in casa nei limiti delle necessità impellenti, ovviamente, e magari, sempre per quanto possibile, ad aiutare chi lavora a contenere questa epidemia. I tempi saranno sicuramente lunghi, ripeto, non mi permetto di dire quante settimane o mesi, tutti quelli necessari perché la vita riprende nella sua normalità. Prima l’Italia deve superare l’emergenza sanitaria, quindi rimettere in moto le varie attività, sostenere aziende, lavoratori, famiglie: poi potremo anche parlare di sport”.

