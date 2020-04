Sport



Vagli, Daniele Bravi si racconta: "Contrario all'annullamento della stagione, ma prima vinciamo la partita Coronavirus"

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:46

di lorenzo fiori

Difficile, molto difficile, scrivere di calcio in questa situazione drammatica che stiamo vivendo ma ci proveremo con l'intento di far passare un piccolo momento di spensieratezza ai nostri lettori.

Quest'oggi, grazie alle parole del ventinovenne Daniele Bravi, ci focalizzeremo sulla società ASD Vagli (militante in seconda categoria), che si sta letteralmente imponendo nel panorama del calcio dilettantistico Toscano.

Daniele, vice-presidente (coadiuvato da Diego Baisi) e vice-allenatore, è una delle persone che con tanta passione sta facendo di tutto per trainare la realtà del suo paese verso sogni che, soltanto pochi anni fa, sarebbero sembrati un'utopia (ricordiamo che tale team è stata rifondato nel 2016, dopo 11 anni di assenza, e nel 2019 ha inoltre contribuito alla ricostruzione del campo sportivo locale).

Daniele, grande tifoso della Fiorentina ma soprattuto del Vagli: come è nata la passione per questo sport?

"È un amore incondizionato, è sempre stato nel mio sangue. Fin da piccolo ho costantemente seguito sia il calcio professionistico che quello dilettante. Da bambino avevo iniziato a giocare ma poi, complici le poche qualità, ho abbandonato e poi fortunatamente ho iniziato questa esperienza con la quale sono rientrato nel mio mondo."

Com'è il suo rapporto con l'attuale mister Roberto Biagioni? Come vi dividete il lavoro?

"Sinceramente non lo conoscevo ma sono rimasto veramente entusiasta. È molto preparato, pragmatico e non ha mezze misure: vuole sempre vincere. Lui si occupa della tattica mentre io lo aiuto sulla parte atletica... l'unico difetto è che tifa Juventus (ride ndr)."

I lavori al campo sportivo sono stati conclusi al meglio?

"Da quest'anno calcistico finalmente siamo tornati a casa: nel nostro comunale... veramente un sogno che si realizza. Voglio fare un enorme ringraziamento all'amministrazione comunale che ci ha permesso questo e a tutti i volontari che ci hanno lavorato encomiabilmente per far tornare il nostro campo agibile e curato in ogni minimo particolare."

Prima dell'arrivo dell'epidemia, guidavate il girone C con cinque punti di vantaggio sulla seconda. Ci illustra un suo attuale bilancio?

"Direi eccezionale, siamo sempre stati primi nonostante due avversari molto forti come Folgor Marlia e Atletico Lucca. Sicuramente le dieci vittorie consecutive realizzate nel girone d'andata ci hanno spianato la strada. Dovessimo ripartire sicuramente gli equilibri salteranno tutti perché indiscutibilmente lo stato di forma non sarà quello dei primi di marzo."

Ed ora che cosa succederà? Le dicerie sono molteplici ma la LND non ha ancora fatto chiarezza: qual è la sua opinione?

"A malincuore ammetto che difficilmente potremo continuare questo campionato. In aggiunta il mio presentimento è quello che annulleranno l'intera stagione ma non sono d'accordo per tutte quelle realtà che, come noi, hanno speso tempo e soldi per giungere al punto in cui erano arrivate prima dell'arrivo della pandemia. Per inciso comunque dovremo accettare con rispetto ciò che decideranno gli organi competenti ma ora pensiamo a vincere la partita più importante: quella contro il virus!"

Nel caso di un'eventuale promozione in prima categoria quali sarebbero i principali interventi da fare sulla corrente rosa?

"Innanzitutto lo spero vivamente visto che, secondo me, ce lo meritiamo. Per quanto riguarda la rosa servirebbero dei buoni fuori quota da integrare ai nostri giocatori competitivi."



Passata l'emergenza ci sarà sicuramente una difficoltà economica che ineluttabilmente caratterizzerà anche il calcio: cosa ne pensa?

"Sarà un vero problema perché nei campionati dilettanti purtroppo scompariranno molte squadre, spero sentitamente che non accada ma la vedo molto dura. In questi giorni ho visto che la LND darà dei mutui liquidità alle società per non morire e tale iniziativa mi dà molta speranza. Se muore il calcio dilettantistico, noi amanti di calcio siamo rovinati."

Proiettandosi nel futuro: come e dove vede il Vagli?

"Le ambizioni sono molte e inestimabili, la società è giovane e formata da tanti vaglini quindi auspico di continuare al meglio il progetto intrapreso e passo dopo passo scalare categorie in base alle nostre possibilità. Tornando al presente voglio concludere rivolgendo un enorme grazie a tutti i giocatori, allo staff e alla società che ci hanno messo anima e cuore per arrivare a questo punto della stagione sempre in vetta alla classifica."