300 iscritti al via nel “Corri il tuo 5000” organizzato dal GP Parco Alpi Apuane

sabato, 23 maggio 2020, 07:57

di michele masotti

In attesa della ripresa delle consuete gare il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli ha trovato il modo per mantenere alto il tasso delle competizione tra i tanti atleti presenti sul territorio nazionale. Domenica 24 maggio si terrà “Corri il tuo 5000”, iniziativa che vedrà al via 300 podisti che, suddivisi nelle varie categorie, dovranno percorrere singolarmente la sopracitata distanza con la graduatoria che sarà stilata sulla base dei risultati riportati dai dati Gps o da cronometro.

I partecipanti potranno correre su un percorso pianeggiante in un lasso temporale compreso tra le 7 e le 20. Alla vincitrice della categoria femminile andrà un paio di scarpe running offerte da Alf Run di Viareggio, mentre nel settore maschile il vincitore assoluto si aggiudicherà un paio di scarpe Running Diadora offerte da Sillano Running Empoli. Alto il livello della start list: tra i 300 iscritti ci sono tanti atleti di assoluto valore tra cui il campione italiano 2018 dei 10.000 metri Marco Salami, il campione italiano di maratona Alessio Terrasi e il bronzo mondiale delle categorie “Allieve” di corsa in montagna come Axelle Vicari. Sarà una corsa dal sapore anche internazionale poiché alcuni partecipanti gareggeranno da Kazakistan e Kenia. Non mancano gli spunti particolari come la presenza nelle vesti di atleta di miss Umbria 2018 e quella del sindaco di un comune molisano. Neanche l’emergenza Covid-19 è riuscita a fermare la macchina organizzativa del Parco Alpi Apuane, sempre in prima linea quando si tratta di promuovere i valori e lo spirito del podismo.