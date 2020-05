Consiglio Figc: stop ai dilettanti

Altri articoli in Sport

lunedì, 18 maggio 2020, 16:50

Dall’infuocato fortino del “Comunale” o “campo vecchio”, scegliete voi la dicitura che più vi si addice, allo stadio “Nardini” le gesta più importanti nella storia del Castelnuovo sono state accompagnate dalla nascita di un vero e proprio tifo organizzato made in gialloblù

venerdì, 15 maggio 2020, 18:02

In virtù del suo attuale incarico, Castellacci ha spiegato tutte quelle incongruenze presenti nell’attuale protocollo. La decisione definitiva su quali linee guida sortirà i suoi effetti anche sulle altre componenti del pianeta calcio, ossia Serie B, C, mondo dilettantistico e settore giovanile

venerdì, 15 maggio 2020, 11:22

E’ stato deciso, di concerto con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI), un nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la effettuazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio

martedì, 12 maggio 2020, 14:01

Ad oltre due mesi di distanza dall'ultima gara ufficiale che si è corsa in Toscana, domenica 10 maggio il GP Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde ha creato un evento non agonistico per riavvicinare almeno mentalmente i propri tesserati, ai quali si sono uniti anche altri atleti di società diverse,...

lunedì, 11 maggio 2020, 14:30

Uno dei protagonisti della storica stagione 1999-2000 fu senza dubbio Pacifico Fanani, oggi apprezzato e vincente allenatore, che componeva il reparto arretrato titolare assieme ad Emanuele Venturelli e Michele Coppola

lunedì, 11 maggio 2020, 11:03

Anche il mondo bocciofilo è in fermento, tra voglia di ripartire e timori per il futuro, desiderio di giocare e consapevolezza che lo si dovrà fare diversamente dal consueto