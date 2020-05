Sport



Coreglia, si dimette mister Luigi Caiaffa

lunedì, 25 maggio 2020, 15:10

di lorenzo fiori

La notizia circolava nell'aria già da qualche giorno ma negli ultimi minuti è arrivata l'ufficialità: Luigi Caiaffa non sarà l'allenatore del Coreglia nella prossima stagione sportiva.



Decisivi, per ormai l'ex mister paesano, problemi lavorativi e personali che lo hanno costretto a prendere questa sofferta decisione.



La società dovrà subito correre ai ripari andando a cercare un nuovo allenatore per gettare le basi sul nuovo campionato di terza categoria. Ad oggi non ci sono ancora novità, o varie possibilità, su quando potrebbe ripartire il calcio dilettantistico.